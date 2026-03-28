search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

伊朗駭客入侵FBI局長信箱 私照、文件外洩

鉅亨網編譯陳又嘉

《路透》報導，與伊朗有關的駭客入侵了美國聯邦調查局 (FBI) 局長巴特爾 (Kash Patel) 的私人電子郵件信箱，並將其照片與文件公開至網路。駭客與 FBI 於周五 (27 日) 證實此事。

cover image of news article
FBI局長巴特爾(圖：Shutterstock)

駭客組織 Handala Hack Team 在其網站上表示，巴特爾「如今已名列成功入侵的受害者名單」。該組織公開了一系列個人照片，包括巴特爾聞雪茄、抽雪茄、駕駛老式敞篷車，以及對著鏡子自拍並拿著一大瓶蘭姆酒做鬼臉的照片。


FBI 證實巴特爾的電子郵件確實遭到鎖定。發言人 Ben Williamson 表示，「我們已採取所有必要措施，降低此事件可能帶來的風險」，並指出相關資料「屬於過去資料，且不涉及政府資訊」。

Handala 自稱為支持巴勒斯坦的「義警型駭客組織」，但西方研究人員認為，它是伊朗政府網路情報單位所使用的多個身份之一。

該組織近期聲稱於 3 月 11 日入侵位於密西根州的醫療設備與服務公司 Stryker，並表示已刪除大量公司資料。

除了巴特爾的照片外，駭客還公開了超過 300 封電子郵件樣本，內容似乎包含 2010 年至 2019 年間的私人與工作往來信件。

路透無法獨立驗證這些郵件，但 Handala 聲稱入侵的 Gmail 帳號，與過去由暗網情報公司 District 4 Labs 保存的資料外洩紀錄中，與巴特爾相關的帳號一致。

「讓對手感到脆弱」策略

在美國與以色列上個月對伊朗發動聯合打擊後，與伊朗有關的駭客一開始行動較為低調，但隨著衝突持續，他們逐漸開始高調宣稱網路攻擊成果。

除了入侵 Stryker 外，Handala 周四還聲稱公開了數十名在中東工作的洛克希德馬丁 (Lockheed Martin) 員工個資。公司表示已注意到相關報導，並已建立機制以降低網路威脅對業務的影響。

以色列資安公司 Check Point 幕僚長 Gil Messing 表示，這類入侵外洩行動，是伊朗用來羞辱美國官員、並「讓他們感到脆弱」的策略。他指出，伊朗「正動用手上所有資源」。

外國駭客鎖定高階官員的私人電子郵件並不罕見，資料外洩事件也時有發生。例如 2016 年美國大選前，駭客入侵希拉蕊 (Hillary Clinton) 競選主席 John Podesta 的 Gmail 帳號，並將大量資料公布在 WikiLeaks 網站。2015 年，駭客也曾入侵時任中情局 (CIA) 局長 John Brennan 的個人 AOL 帳號，並外洩美國情報官員資料。

這類相對不複雜的入侵行為，與路透 3 月 2 日取得的一份美國情報評估相符。該評估指出，在伊朗最高領袖哈米尼 (Ali Khamenei) 遭殺害後，伊朗及其代理人可能透過低強度網攻回應美國。與伊朗有關的駭客可能仍握有其他未公開的郵件資料。


文章標籤

伊朗駭客美國FBI

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty