伊朗駭客入侵FBI局長信箱 私照、文件外洩

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-28 10:46

《路透》報導，與伊朗有關的駭客入侵了美國聯邦調查局 (FBI) 局長巴特爾 (Kash Patel) 的私人電子郵件信箱，並將其照片與文件公開至網路。駭客與 FBI 於周五 (27 日) 證實此事。

FBI局長巴特爾(圖：Shutterstock)

駭客組織 Handala Hack Team 在其網站上表示，巴特爾「如今已名列成功入侵的受害者名單」。該組織公開了一系列個人照片，包括巴特爾聞雪茄、抽雪茄、駕駛老式敞篷車，以及對著鏡子自拍並拿著一大瓶蘭姆酒做鬼臉的照片。

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FBI 證實巴特爾的電子郵件確實遭到鎖定。發言人 Ben Williamson 表示，「我們已採取所有必要措施，降低此事件可能帶來的風險」，並指出相關資料「屬於過去資料，且不涉及政府資訊」。

Handala 自稱為支持巴勒斯坦的「義警型駭客組織」，但西方研究人員認為，它是伊朗政府網路情報單位所使用的多個身份之一。

該組織近期聲稱於 3 月 11 日入侵位於密西根州的醫療設備與服務公司 Stryker，並表示已刪除大量公司資料。

除了巴特爾的照片外，駭客還公開了超過 300 封電子郵件樣本，內容似乎包含 2010 年至 2019 年間的私人與工作往來信件。

路透無法獨立驗證這些郵件，但 Handala 聲稱入侵的 Gmail 帳號，與過去由暗網情報公司 District 4 Labs 保存的資料外洩紀錄中，與巴特爾相關的帳號一致。

「讓對手感到脆弱」策略

在美國與以色列上個月對伊朗發動聯合打擊後，與伊朗有關的駭客一開始行動較為低調，但隨著衝突持續，他們逐漸開始高調宣稱網路攻擊成果。

除了入侵 Stryker 外，Handala 周四還聲稱公開了數十名在中東工作的洛克希德馬丁 (Lockheed Martin) 員工個資。公司表示已注意到相關報導，並已建立機制以降低網路威脅對業務的影響。

以色列資安公司 Check Point 幕僚長 Gil Messing 表示，這類入侵外洩行動，是伊朗用來羞辱美國官員、並「讓他們感到脆弱」的策略。他指出，伊朗「正動用手上所有資源」。

外國駭客鎖定高階官員的私人電子郵件並不罕見，資料外洩事件也時有發生。例如 2016 年美國大選前，駭客入侵希拉蕊 (Hillary Clinton) 競選主席 John Podesta 的 Gmail 帳號，並將大量資料公布在 WikiLeaks 網站。2015 年，駭客也曾入侵時任中情局 (CIA) 局長 John Brennan 的個人 AOL 帳號，並外洩美國情報官員資料。