鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-28 13:02

南亞科周三 (25 日) 宣布，Kioxia、Sandisk、SK 海力士旗下 Solidigm、Cisco 四家將認購私募普通股共 351,578 仟股，共募資 787.18 億元；國泰金周五 (27 日) 召開法說會，2025 年股海實現資本利得為 1148 億元；經濟部周五召開電價審議會，決議此次電價凍漲，以下為本周大事回顧：

南亞科私募引進國際四大巨頭資金、國泰金法說、電價凍漲，本周大事回顧。(圖：shutterstock)

南亞科私募引進 SK 海力士、鎧俠等四大咖 共募資 787 億元

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DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 周三 (25 日) 宣布，Kioxia、Sandisk、SK 海力士旗下 Solidigm、Cisco 四家將認購私募普通股共 351,578 仟股，以每股定價 223.9 元推算，此次一共募資 787.18 億元，業界看好，此次隨著全球 DRAM、NAND 大廠與系統廠同步認購私募案，股東陣容相當豪華，可望進一步提升南亞科與全球記憶體廠乃至系統端的合作。

〈國泰金法說〉國壽 2025 股海賺 1148 億元 2 月底未實現利益衝破 1400 億元

國泰金控 (2882-TW) 周五 (27 日) 舉行 2025 第四季法說會，由總經理李長庚親自主持，市場關注子公司國泰人壽投資獲利情形，根據財報顯示，去年於股海實現資本利得 1148 億元，持平前年，當中台股投報率上升至 16%，國壽總經理林昭廷透露，截至今年 2 月底，國內外股票未實現利益已衝破 1400 億元，相較於 1 月 1 日基準，整體部位在短短兩個月內回升近 1000 億元，可有效抵銷債券部位受高利率影響的評價壓力，並讓國壽淨值比維持在健康水位。

針對外界最關心的股利政策，管理層明確表態，目前金控端配發量能「十分充足」，目前帳上來看，至少配出去年現金股利 3.5 元水準沒問題。隨著國泰人壽接軌壓力減輕，國泰金總經理李長庚透露，將遵循董事長蔡宏圖「加速成長」的指示，重啟過去幾年放緩的併購步伐，轉向積極評估，會優先鎖定具備綜效的證券與投信標的，相對來說，海外機會較大。

電價凍漲！審議會：穩定物價優先 9 月底前維持每度 3.78 元 經部揭 3 大考量

經濟部於周五 (27 日) 召開 2026 年第 1 次電價費率審議會，會後記者會由經濟部次長賴建信親自主持。面對地緣政治劇烈動盪與國際能源價格波動，審議會最終達成共識，決議本次電價「不調整」，維持平均電價為每度 3.7823 元，適用期涵蓋 4 月至 9 月，以全力穩定民生物價為首要，並考量中東局勢及能源轉型，以確保產業競爭力。

戰事掀原物料漲價潮！上銀部分產品調漲 7-15% 訂單能見度 4 個月

「TMTS 2026 台灣國際工具機展」周三 (25 日) 於台中國際會展中心登場，上銀偕同集團的大銀、邁萃斯參展，董事長卓文恒受訪時透露，自去年底起訂單明顯回流，不僅過年期間產線罕見加班趕工，目前訂單能見度已達 4 個月。為因應美伊戰爭引發的油價與原物料漲勢，上銀本月起陸續調漲部分產品報價以反映成本，漲幅介於 7-15%，大銀也將有差異化調價的動作，但在 AI、半導體及自動化需求暢旺助力下，卓文恒對 2026 全年營運維持審慎樂觀態度，力拚營收、獲利優於去年。

〈工業生產指數〉2 月年增 17.83% 前 2 月年增 22.95% 創 16 年新高 3 月可望續揚

經濟部統計處周二 (24 日) 公布 2026 年 2 月工業生產統計，工業生產指數為 109.46，雖受農曆春節長假工作天數減少影響，導致月減 11.65%，受惠電腦電子產業產量翻倍成長，與去年同月相比仍強勁成長 17.83%。其中，製造業生產指數為 111.55，年增 19.64%，連續 3 個月正成長。合併計算 1 至 2 月數據，工業生產指數年增 22.95%，製造業年增 24.78%，雙雙創下自民國 99 年以來、16 年來的同期新高紀錄。

〈禾伸堂法說〉啟動第二個 4 年 30 億元計畫 台灣、日本擴充 AI 電源 MLCC 產能