search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

南亞科私募引進國際四大巨頭資金、國泰金法說、電價凍漲 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北

南亞科周三 (25 日) 宣布，Kioxia、Sandisk、SK 海力士旗下 Solidigm、Cisco 四家將認購私募普通股共 351,578 仟股，共募資 787.18 億元；國泰金周五 (27 日) 召開法說會，2025 年股海實現資本利得為 1148 億元；經濟部周五召開電價審議會，決議此次電價凍漲，以下為本周大事回顧： 

cover image of news article
南亞科私募引進國際四大巨頭資金、國泰金法說、電價凍漲，本周大事回顧。(圖：shutterstock)

南亞科私募引進 SK 海力士、鎧俠等四大咖 共募資 787 億元 

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 周三 (25 日) 宣布，Kioxia、Sandisk、SK 海力士旗下 Solidigm、Cisco 四家將認購私募普通股共 351,578 仟股，以每股定價 223.9 元推算，此次一共募資 787.18 億元，業界看好，此次隨著全球 DRAM、NAND 大廠與系統廠同步認購私募案，股東陣容相當豪華，可望進一步提升南亞科與全球記憶體廠乃至系統端的合作。 

〈國泰金法說〉國壽 2025 股海賺 1148 億元 2 月底未實現利益衝破 1400 億元 

國泰金控 (2882-TW) 周五 (27 日) 舉行 2025 第四季法說會，由總經理李長庚親自主持，市場關注子公司國泰人壽投資獲利情形，根據財報顯示，去年於股海實現資本利得 1148 億元，持平前年，當中台股投報率上升至 16%，國壽總經理林昭廷透露，截至今年 2 月底，國內外股票未實現利益已衝破 1400 億元，相較於 1 月 1 日基準，整體部位在短短兩個月內回升近 1000 億元，可有效抵銷債券部位受高利率影響的評價壓力，並讓國壽淨值比維持在健康水位。 

針對外界最關心的股利政策，管理層明確表態，目前金控端配發量能「十分充足」，目前帳上來看，至少配出去年現金股利 3.5 元水準沒問題。隨著國泰人壽接軌壓力減輕，國泰金總經理李長庚透露，將遵循董事長蔡宏圖「加速成長」的指示，重啟過去幾年放緩的併購步伐，轉向積極評估，會優先鎖定具備綜效的證券與投信標的，相對來說，海外機會較大。 

電價凍漲！審議會：穩定物價優先 9 月底前維持每度 3.78 元 經部揭 3 大考量 

經濟部於周五 (27 日) 召開 2026 年第 1 次電價費率審議會，會後記者會由經濟部次長賴建信親自主持。面對地緣政治劇烈動盪與國際能源價格波動，審議會最終達成共識，決議本次電價「不調整」，維持平均電價為每度 3.7823 元，適用期涵蓋 4 月至 9 月，以全力穩定民生物價為首要，並考量中東局勢及能源轉型，以確保產業競爭力。 

戰事掀原物料漲價潮！上銀部分產品調漲 7-15% 訂單能見度 4 個月 

「TMTS 2026 台灣國際工具機展」周三 (25 日) 於台中國際會展中心登場，上銀偕同集團的大銀、邁萃斯參展，董事長卓文恒受訪時透露，自去年底起訂單明顯回流，不僅過年期間產線罕見加班趕工，目前訂單能見度已達 4 個月。為因應美伊戰爭引發的油價與原物料漲勢，上銀本月起陸續調漲部分產品報價以反映成本，漲幅介於 7-15%，大銀也將有差異化調價的動作，但在 AI、半導體及自動化需求暢旺助力下，卓文恒對 2026 全年營運維持審慎樂觀態度，力拚營收、獲利優於去年。 

〈工業生產指數〉2 月年增 17.83% 前 2 月年增 22.95% 創 16 年新高 3 月可望續揚 

經濟部統計處周二 (24 日) 公布 2026 年 2 月工業生產統計，工業生產指數為 109.46，雖受農曆春節長假工作天數減少影響，導致月減 11.65%，受惠電腦電子產業產量翻倍成長，與去年同月相比仍強勁成長 17.83%。其中，製造業生產指數為 111.55，年增 19.64%，連續 3 個月正成長。合併計算 1 至 2 月數據，工業生產指數年增 22.95%，製造業年增 24.78%，雙雙創下自民國 99 年以來、16 年來的同期新高紀錄。 

〈禾伸堂法說〉啟動第二個 4 年 30 億元計畫 台灣、日本擴充 AI 電源 MLCC 產能 

MLCC 廠禾伸堂 (3026-TW) 周二 (24 日) 召開法說，董事長唐錦榮表示，AI 屬於剛性需求，看好營運到 2030 年都會維持不錯的表現，因此 2026 至 2029 年的 4 年期間將投入 30 億元，在台灣、日本兩地擴充 AI 電源 MLCC 產能。 


文章標籤

本周大事南亞科國泰金電價

相關行情

台股首頁我要存股
南亞科219.5-2.66%
國泰金70.6-0.28%
禾伸堂151+3.07%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三法

偏強
禾伸堂

69.23%

勝率

#大戶買散戶拋

偏強
禾伸堂

69.23%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty