鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-28 18:37

永達保經 27 日於陽明山中山樓隆重舉行「夢想 Online 永達 On Fire」2026 業務表揚大會。面對全球金融環境轉型與台灣超高齡社會的挑戰，永達保經憑藉精準的退休規畫與高資產配置定位，2025 年新契約保費收入達新台幣 39 億元，展現雄厚實力。展望未來，2026 年挑戰 60 億元新契約保費目標、營業收入 30.18 億元，MDRT 會員人數將推升至 350 位。

每2人就有1位MDRT！永達保經「三本創業」擴版圖 2026新契約保費挑戰60億元。(圖/永達保經)

永達保經董事長吳文永表示，公司成立 25 年來始終專注於退休規劃與資產傳承市場，協助保戶完善風險管理並發揮保險的核心價值。在 2025 年永達交出亮眼成績單，年度營業收入達新台幣 27.08 億元，反映服務品質的 13 個月保單繼續率穩定維持在 97%，充分顯現客戶對永達的高度信賴。

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大會現場表揚年度傑出的業務主管，肯定其在個人行銷與組織發展的表現，蟬連年度最佳成就獎以及年度業績大賽處級組冠軍 - 高慧如業務協理、體系組冠軍 - 李湘菁業務副總、以及榮獲個人組冠軍 - 吳宗翰業務儲備協理。保險對他們來說不只是事業，更是一份責任，唯有真正的實力，方能承載客戶對基業長青的終極願望，並帶領夥伴走向成功之路，創造出無限可能。

素有「MDRT 搖籃」美譽的永達保經，始終將百萬圓桌會員精神視為企業核心，目前 MDRT 會員已達 315 位，累計終身會員人數更高達 120 人。永達擁有完善的培育體系與優越制度，在永達每二位業務代表就有一位是 MDRT，當年度達成平均年收入 300 萬。為表揚持續創造卓越績效的 5 屆以上 MDRT 菁英，推出 3% 至 6% 的獎勵方案，不僅確保服務永續，更是榮譽的肯定。

為了擴大事業版圖，永達透過「三本創業」模式，投入「本人」結合永達強大的學習平台提供的「本錢」與專業傳承的「本事」，永達業務主管年收超過百萬有 536 位，共締造超過 15.5 億收入的輝煌戰績，每 4 位就有 1 位百萬以上年收。

業務大會晚宴現場，為高收入績優業務代表們準備高格局的賓士購車金 200 萬元、超級豪華夏威夷旅遊尊榮名額及總價值 500 萬元的現金獎；重視業務人才的永達保經，啓動一系列增員獎勵，提供業務代表「薪火相傳獎勵」，目前已有 191 人達標，預計發出 167 萬 5 千元獎勵；並搭配「十萬獵英計畫」廣邀各路菁英成為保險企業家。

而預計於 2027 年落成啟用的「永達大樓」，成為保經業唯一自建的企業大樓，將設有 VVIP 專屬樓層，成為卓越人才基地與長期信賴的加乘保障，永達守護的不是數字，而是每一個家庭世代傳承的溫度與尊嚴。