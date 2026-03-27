公勝保經2025年營收47.15億元EPS 7.86元創新高 3/30掛牌上櫃

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-27 18:00

連續 7 年獲評為保經業第一，公勝保經 (6028-TW) 2025 年營收達 47.15 億元創歷史新高，EPS 7.86 元表現亮麗。隨經營實力穩健成長，3 月 30 日正式由興櫃轉上櫃，完成競拍得標加權平均價格為 86.22 元，顯示資本市場高度肯定。公司持續深化專業化與高端化方針，帶動 MDRT 人數衝向千人目標，展現強勁成長動能。

公勝保經2025年營收47.15億元EPS 7.86元創新高 3月30日正式掛牌上櫃。（圖：公勝提供）

公勝保經今（27) 日在發源地高雄舉辦「不只達標，我們共創傳奇」2026 業務表揚大會，表彰逾 1000 名傑出業務夥伴。

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董事長蔡聖威指出，公勝成立 33 年，從產業先驅蛻變為領航者，2025 年 MDRT 申請人數達 629 人，並連續 7 年獲評鑑為保經業第一，名列 500 強企業。

會中聚焦兩位標竿人物，詹采蓁資深行銷副總連續三年體系年度 FYC 突破 1 億元，蟬聯業務標竿體系獎第一名；陳郁瑄資深行銷副總則橫掃「菁英業務員獎」等三項冠軍，成為年度「三冠王」，其業績在過去 5 年維持 50% 的高成長率，展現極致爆發力。

公勝保經總經理陳德成強調，卓越成績源於長期落實「業務專業化、客群高端化、團隊菁英化」三大方針。在專業化方面，2025 年 5 大國際財務顧問持證人數達 1,244 人，位居保經界第一；高端化則透過成立「頂尖會所」與專家顧問團隊，滿足高資產族群財富傳承需求。