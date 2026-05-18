鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-18 20:39

自行車產業景氣雖然略有回溫，但組裝廠愛地雅 (8933-TW) 在 2026 年第一季財報出爐，稅後虧損 9773 萬元，每股虧損 0.3 元，每股淨值跌破 5 元，僅 4.94 元，OTC 今 (18) 日公布，愛地雅將自 5 月 20 日起改列爲全額交割股。

愛地雅 2026 年首季財報內容營收 4.87 億元，毛利率 0.06%，稅後虧損 9773 萬元，每股虧損 0.3 元，在持續的經營虧損之下，每股淨值跌破 5 元，僅 4.94 元。

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愛地雅正積極努力進行自有品牌產品的行銷，愛地雅在美國成立新公司，在今 (2026) 年 1 月起進入營運，管理在美國自有品牌銷售，愛地雅已在美國建立 300 處以上的經銷據點，並蓄勢推向歐洲市場。

同時，在歐洲市場方面，愛地雅總經理陳敬旺先前指出，愛地雅在東歐波蘭設立自行車組裝廠，這是公司在市場能取得迅速反應，也是競爭優勢之一。同時，隨著歐美需求回溫，將有助帶動整體出貨與維持產能利用率。

愛地雅推動營運轉型，自 2026 年起由 OEM 代工製造，逐步發展結合製造與品牌銷售的雙軌經營模式，持續優化整體營運結構。陳敬旺並指出，愛地雅並將美國經銷據點鎖定加州、佛羅里達、洛杉磯等地，進行重點經營。