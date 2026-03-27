鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-27 13:08

同時，在歐美市場對於來自中國大陸電子資訊系統明顯存有顧慮同時、由來台灣本土開發的自行車相應資訊系統，也在市場上有一定競爭優勢。

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台灣電動智能自行車協會推動電動自行車三電系統國產化計畫，由愛地雅負責整車與系統整合、力山提供中置馬達、聯永基負責電池與電控整合，威潤則導入 AIoT 與雲端管理技術。

新車「愛地雅 IRAA」在 2026 台北國際自行展亮相，為經濟部補助之電輔自行車國產化補助計畫推動，整合台灣供應鏈關鍵技術而完成。愛地雅工業負責整車輕量化設計與高強度車架開發，兼顧剛性與騎乘效率，強化長距離與爬坡性能；聯永基專注三電系統整合，優化電機、電控與電池協同控制效率，提升整體能源管理表現。

而力山工業開發專用 e-bike 中置電機馬達，具備 90Nm 高扭力輸出，並達到優於國際同業 31Nm/kg 扭力密度，進一步提升動力重量比；威潤科技則深度融合 GPS 與 AIoT 技術，推出智慧管理方案，透過雲端數據收集，實現即時車隊調度與預防性維護，有效降低車輛閒置與故障痛點，並藉由數據建模預測需求、優化流程，助營運者極大化營運效率與獲利。

目前新車「愛地雅 IRAA」，車款已於台中后豐鐵馬道及日月潭環湖路線進行實證運行，透過多場域測試與數據回饋，持續優化系統參數，驗證其商品化與市場導入能力。愛地雅表示，未來將以台灣為核心，結合 AI 智慧應用與整車整合能力，積極拓展歐美市場，提升台灣在全球高階電輔車產業鏈的競爭力。

台灣電動智能自行車協會秘書長蘇雍翔說，協會在此次計畫中扮演輔導者角色，邀集指標性會員廠商一起投入電動自行車關鍵技術的國產化。其中「三電系統」是計畫的主要重點，涵蓋電機、電池與電控三大關鍵模組，團隊從「做中學」推進研發與製造，這是協會首次以此模式整合產業資源、共同開發三電系統。

蘇雍翔認為，以歐洲 e-bike 市場為例，德國 BOSCH 市占率最高，其優異的性能與完善的在地維修體系是主要競爭優勢。相較之下，台灣在電動自行車的研發與製造實力已有很好的基礎，而關鍵的三電系統亦已完成初步布局。未來若能進一步補強售後服務與維修體系，台灣品牌將有機會與國際大廠同台競爭。