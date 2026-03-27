鉅亨網記者張欽發 台北
自行車業龍頭巨大 (9921-TW) 看好 e-bike 在未來的高成長性，而由台灣電動智能自行車協會推動電動自行車三電系統國產化計畫邁入落地階段，由愛地雅 (8933-TW) 與力山 (1515-TW)、威剛 (3260-TW) 威潤 (6465-TW) 及宏碁 (2353-TW) 集團旗下企業，共同開發整合電機、電池與電控的智慧電輔車系統，也瞄準歐美高階市場商機。
同時，在歐美市場對於來自中國大陸電子資訊系統明顯存有顧慮同時、由來台灣本土開發的自行車相應資訊系統，也在市場上有一定競爭優勢。
台灣電動智能自行車協會推動電動自行車三電系統國產化計畫，由愛地雅負責整車與系統整合、力山提供中置馬達、聯永基負責電池與電控整合，威潤則導入 AIoT 與雲端管理技術。
新車「愛地雅 IRAA」在 2026 台北國際自行展亮相，為經濟部補助之電輔自行車國產化補助計畫推動，整合台灣供應鏈關鍵技術而完成。愛地雅工業負責整車輕量化設計與高強度車架開發，兼顧剛性與騎乘效率，強化長距離與爬坡性能；聯永基專注三電系統整合，優化電機、電控與電池協同控制效率，提升整體能源管理表現。
而力山工業開發專用 e-bike 中置電機馬達，具備 90Nm 高扭力輸出，並達到優於國際同業 31Nm/kg 扭力密度，進一步提升動力重量比；威潤科技則深度融合 GPS 與 AIoT 技術，推出智慧管理方案，透過雲端數據收集，實現即時車隊調度與預防性維護，有效降低車輛閒置與故障痛點，並藉由數據建模預測需求、優化流程，助營運者極大化營運效率與獲利。
目前新車「愛地雅 IRAA」，車款已於台中后豐鐵馬道及日月潭環湖路線進行實證運行，透過多場域測試與數據回饋，持續優化系統參數，驗證其商品化與市場導入能力。愛地雅表示，未來將以台灣為核心，結合 AI 智慧應用與整車整合能力，積極拓展歐美市場，提升台灣在全球高階電輔車產業鏈的競爭力。
台灣電動智能自行車協會秘書長蘇雍翔說，協會在此次計畫中扮演輔導者角色，邀集指標性會員廠商一起投入電動自行車關鍵技術的國產化。其中「三電系統」是計畫的主要重點，涵蓋電機、電池與電控三大關鍵模組，團隊從「做中學」推進研發與製造，這是協會首次以此模式整合產業資源、共同開發三電系統。
蘇雍翔認為，以歐洲 e-bike 市場為例，德國 BOSCH 市占率最高，其優異的性能與完善的在地維修體系是主要競爭優勢。相較之下，台灣在電動自行車的研發與製造實力已有很好的基礎，而關鍵的三電系統亦已完成初步布局。未來若能進一步補強售後服務與維修體系，台灣品牌將有機會與國際大廠同台競爭。
先前巨大董事長劉湧昌指出，看好 e-bike 在未來的高成長性，且預估 e-bike 營收將超過傳統騎行自行車。而巨大本身在電池、感測系統也積極開發有成。
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