愛地雅轉型由OEM升級雙軌經營 聚焦美國市場布局
鉅亨網記者張欽發 台北
2026 台北國際自行車展今 (25) 日開展，在全球自行車產業調整與客戶結構變動下，愛地雅 (8933-TW) 表示推動營運轉型，自 2026 年起由 OEM 代工製造，逐步發展結合製造與品牌銷售的雙軌經營模式，持續優化整體營運結構。
愛地雅並強調，未來將以自有生產優勢為基礎，優先布局美國市場，並且已建立數百家經銷據點。
愛地雅指出，透過發展自有品牌，逐步建立由工廠延伸至終端市場的銷售能力，在維持既有客戶合作基礎下，有助於掌握市場需求、強化通路布局與價格管理，提升產品附加價值。
在愛地雅品牌布局方面，公司指出，旗下自有品牌「SE」鎖定美國街頭文化與 BMX 市場，自 2026 年 1 月啟動銷售以來，營運表現穩步推進。公司指出，自有品牌產品毛利表現優於既有代工業務；通路拓展也是同步進行，目前已建立數百家經銷據點，市場接受度持續提升。
愛地雅指出，公司將持續強化品牌經營能力，深化通路合作關係，並透過產品創新與市場洞察，穩步提升自有品牌銷售比重，朝向「製造＋品牌」整合發展模式邁進，開創長期成長新動能。
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