鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-27 13:06

第 29 屆傑出基金金鑽獎揭曉得獎名單，富蘭克林證券投顧憑藉「富蘭克林坦伯頓日本基金」、「富蘭克林坦伯頓生技領航基金」及「富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金」一舉奪下三項獎項，寫下連續 27 年得獎不中斷的標竿紀錄。面對國際情勢震盪與油價波動帶來的通膨壓力，富蘭克林建議投資人應落實「雙收益策略」，核心配置建議以「股債平衡型」基金為主，利用固定收益作為市場下檔風險的緩衝。

在本次得獎名單中，富蘭克林坦伯頓日本基金表現尤為突出。經理團隊採取「成長與價值兼具」及「由下而上選股」策略，精準布局工業、消費、金融與科技通訊四大主題。在多變的投資環境中，這不僅肯定了經理團隊的操盤實力，更創下在台灣連展現其在多變市場中長期穩健的投資佈局能力。

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經理人邱正松分析，日股在過去 30 年被全球忽視，如今正蛻變為具備多年期投資價值的資產。儘管地緣政治不確定性增加，但日股的風險報酬結構深具吸引力，建議投資人應以長期角度參與日本經濟再起的商機。