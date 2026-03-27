鉅亨網記者張韶雯 台北
第 29 屆傑出基金金鑽獎揭曉得獎名單，富蘭克林證券投顧憑藉「富蘭克林坦伯頓日本基金」、「富蘭克林坦伯頓生技領航基金」及「富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金」一舉奪下三項獎項，寫下連續 27 年得獎不中斷的標竿紀錄。面對國際情勢震盪與油價波動帶來的通膨壓力，富蘭克林建議投資人應落實「雙收益策略」，核心配置建議以「股債平衡型」基金為主，利用固定收益作為市場下檔風險的緩衝。
在本次得獎名單中，富蘭克林坦伯頓日本基金表現尤為突出。經理團隊採取「成長與價值兼具」及「由下而上選股」策略，精準布局工業、消費、金融與科技通訊四大主題。在多變的投資環境中，這不僅肯定了經理團隊的操盤實力，更創下在台灣連展現其在多變市場中長期穩健的投資佈局能力。
經理人邱正松分析，日股在過去 30 年被全球忽視，如今正蛻變為具備多年期投資價值的資產。儘管地緣政治不確定性增加，但日股的風險報酬結構深具吸引力，建議投資人應以長期角度參與日本經濟再起的商機。
面對國際情勢震盪與油價波動帶來的通膨壓力，富蘭克林建議投資人應落實「雙收益策略」。核心配置建議以美國及新興市場的股債平衡型基金為主，利用固定收益作為市場下檔風險的緩衝。在股票部位方面，可持續透過定期定額方式布局具備成長動能的科技型與日本基金，並依據個人風險屬性適度增加基礎建設、公用事業等防禦性題材，或是具備避險屬性的黃金股票型基金。
針對震盪幅度較大的生技產業，富蘭克林則指出，「生技領航基金」的獲獎證明了專業團隊在選股上的嚴謹與前瞻性。在醫療創新與人口老化趨勢下，生技產業仍具備獨特的長期動能，投資人可採酌量配置策略，以掌握生技研發突破所帶來的增值潛力。富蘭克林強調，透過多元化配置與專業團隊指引，投資人將能更從容地應對當前複雜的國際財經局勢。
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