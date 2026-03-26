鉅亨網編譯許家華 2026-03-27 05:43

國際原油週四 (26 日) 大幅收高，油市在中東戰事升溫與停火希望消退的雙重影響下劇烈震盪，投資人重新評估全球能源供應風險。

布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲 5.79 美元或 5.7%，收在每桶 108.01 美元，當月合約成交量降至 2 月 27 日以來最低水準，當時正值美國與以色列對伊朗發動攻擊前夕。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 4.16 美元或 4.6%，收在每桶 94.48 美元。

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市場波動加劇之際，美國中東特使 Steve Witkoff 證實，美方已向伊朗提出「15 點行動清單」作為談判基礎，試圖終結戰事；伊朗外交部長 Abbas Araqchi 則表示正在審議美方方案，但尚未展開結束戰爭的實質談判。

一名伊朗高層官員向路透表示，美方提案「片面且不公平」，但美國總統川普則稱伊朗曾提出讓 10 艘油輪通過荷姆茲海峽作為談判善意。三位熟悉川普 15 點計畫的以色列內閣消息人士稱，該計畫包括清除伊朗的高濃縮鈾庫存，停止鈾濃縮活動，限制其彈道飛彈計畫，並削減對地區盟友的資金支持。一位伊朗高級官員稱川普的 15 點計畫「連成功的最低門檻都不到，僅有利於美國和以色列」，但他強調，儘管目前缺乏切實可行的和平計畫，外交努力並未結束。

市場情緒明顯偏向避險。Matador Economics 首席經濟學家 Timothy Snyder 指出，市場對美伊資訊真實性充滿混亂與挫折，投資人正轉向安全資產以保全資本。

軍事風險同步升高。五角大廈據報正規劃向波斯灣部署數千名空降部隊，以提供地面行動選項，並已與既有兩支海軍陸戰隊編隊會合；同時也門胡塞武裝表示，已準備在聲援伊朗的情況下再次攻擊紅海航道。

MUFG 分析師 Soojin Kim 指出，軍事升級、油輪通行受限與供應緊張，正在持續壓迫全球能源市場。

荷姆茲海峽航運幾乎停擺，該航道通常承載全球約五分之一的原油與液化天然氣供應。國際能源總署 (IEA) 指出，這是史上最嚴重的油市供應中斷之一。

在供應面，伊拉克原油產量下滑，儲油槽逼近高風險水位；俄羅斯方面亦受烏克蘭無人機攻擊影響，約 40% 出口產能停擺，並導致 Kirishinefteorgsintez 煉油廠暫停運作。

不過，也有局部緩解跡象，包括泰國油輪在外交協調後通過荷姆茲海峽，馬來西亞亦表示其船隻獲准通行，顯示部分國家航運限制有所鬆動。