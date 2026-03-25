鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-25 20:25

程泰工具機展首日南非、台灣1.5億元大單入袋 下半年不排除漲價。(鉅亨網記者陳于晴攝)

楊德華透露，目前集團在手訂單穩健，程泰在手訂單約 6 億元，能見度至第二季末；亞崴 (1530-TW) 則達 11 億元，訂單排程已到第三季。

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近期接單亮點集中在高階與特定產業，他指出，亞崴成功打入美國前三大軍工大廠 BAE 供應鏈，簽下近 200 萬美元的龍門五軸機訂單並已開始交貨。程泰方面，近期也接獲包含雙主軸、自動上下料系統及走心式車床在內的 1000 萬台幣客製化訂單，預計第二季完成交貨。

談到中東戰爭帶動油價飆漲，部分原物料喊漲，媒體關注程泰集團是否也有規劃調整報價？楊德華指出，戰事帶動原物料價格上漲，加上中國鋼材減量生產，鑄件材料價格有支撐，且過去幾年工具機景氣低迷、價格較差，會持續觀察戰爭情況，不排除在下半年漲價。

不過，近期工具機景氣似乎出現好轉，在預期心理下，部分代理商與客戶擔心未來成本會更高，有提前下單避險的趨勢；此外，日本競爭對手交期動輒 5 個月、甚至達 1 年，因此給了台灣廠商爭取轉單的機會。

談及今年展覽買氣，楊德華指出，美加墨代理商不會來參加，部分歐洲代理商 (如法國、英國、德國) 受中東戰爭影響而缺席，但義大利、南非、韓國、泰國、印度、新加坡等國的代理商仍跨海力挺。

展覽首日即傳出捷報，南非代理商預計下單 5000 萬元；此外，國內某半導體與面板設備精密零件加工廠，為因應汰換需求，更祭出 1 億元的大筆訂單。楊德華表示，雖然目前全球景氣受「美伊戰爭」等地緣政治干擾，不會瞬間轉熱，但之前已是谷底，預計下半年會更明朗。

展望未來，楊德華對台灣工具機產業提出三大生存之道。首先，業者必須具備深厚的資金口袋，才能在景氣波動中撐得夠久；其次是強大的研發團隊，必須持續優化產品，朝「客製化」與「自動化」轉型，避開大陸低價競爭；第三是掌握全球品牌通路，必須經營自有品牌並深耕各國代理體系，不能單靠展覽接單。