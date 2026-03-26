鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-26 18:22

鴻海 (2317-TW) 宣布，旗下鴻海研究院半導體所 (HHRI) 成功開發「基於氮化銦鎵 (InGaN) 微發光二極體 (Micro-LED) 陣列的高速且可擴展量子亂數生成器 (Quantum Random Number Generation, QRNG)」，突破傳統系統在傳輸速率與整合上的限制，為未來的加密通訊與量子安全應用提供卓越的解決方案。

鴻海研究院開發Micro-LED量子亂數生成器 突破6G加密瓶頸。(圖：鴻海研究院提供)

鴻海研究院表示，該技術具備高傳輸速率、小型化以及低功耗的優勢，未來應用範圍包含資訊安全與加密產業、高速運算、金融科技等產業，尤其是新世代通訊產業，Micro-LED 不僅能傳輸數據，還能同時產生亂數，可望實現「邊傳輸邊加密」的系統單晶片，適用於 6G、低軌衛星通訊。

‌



此次研究利用 Micro-LED 自發性輻射的內在量子隨機性作為量子熵源，克服過往傳統 QRNG 系統資料傳輸率低與難以整合的瓶頸，達成高達 12.5 Gb/s 的超高速亂數生成率，遠超目前市面上大多數商用量子亂數生成器的水準，且多通道架構未來更有望將速率推升至 37.5 Gb/s，滿足 6G 時代海量數據加密需求。

此外，生成的隨機位元流經過美國國家標準暨技術研究院 (NIST) SP800-22 統計測試套件的嚴格驗證，確認其具備極高的隨機品質與強大的密碼學適用性。相較於依賴龐大外部光學元件的雷射系統，此技術不僅體積更小，且深具晶片整合潛力。

鴻海研究院表示，Micro-LED 低成本、低功耗及小尺寸的優勢，為將來單晶片多通道 QRNG 系統奠定了堅實基礎，期待這項技術能加速推動量子加密通訊、人工智慧概率學習模型及高效能安全網路的普及化。

此研究突破由鴻海研究院半導體所所長暨陽明交大講座教授郭浩中所長、半導體所小組長洪瑜亨、研究員張雲翰及研究團隊，攜手陽明交大林俊良教授、鄒志偉特聘教授，以及美國壬色列理工學院 (Rensselaer Polytechnic Institute, RPI) Boon S. Ooi 講座教授等國際頂尖團隊共同完成。