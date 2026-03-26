鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-26 16:47

宏碁智新 (7794-TW) 今 (26) 日在台北正式發表首款智慧變頻冷暖空調「Acerpure CHILL SAC2 PINOKI」 ，執行長高國書表示，受惠於海內外通路持續擴展與新品推波助瀾，宏碁智新今年前兩個月業績已繳出接近四成的高成長表現 ，預計全年將繳出營收雙位數表現。

宏碁智新布局印度、東南亞家電商機 力拚全年營收雙位數成長。(圖：宏碁智新提供)

在海外市場布局方面，宏碁智新鎖定具備人口紅利與經濟高成長潛力的亞太區域 。除了日前已在印度市場率先推出空調產品，今年第二季也將陸續揮軍菲律賓與印尼及泰國等地 。宏碁智新期盼以台灣母市場為示範指標，進而將成功經驗複製至海外各國 。

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考量部分新興市場具備較高的貿易壁壘，宏碁智新繼 2024 年設立印度子公司後，目前正積極規劃於印尼成立新營運據點 。此策略旨在落實當地組裝生產以突破進口限制，展現深耕龐大內需市場的決心 。未來若其他國家發展達一定規模也不排除持續擴充海外分支機構 。

為加速擴大營運規模，董事長侯知遠透露公司正積極評估海外併購機會 。潛在標的可能鎖定歐洲或日本當地的百年廚房家電與精品品牌 。透過外部併購與內部育成雙軌並進的策略，期盼能帶動品牌快速打入不同客群與終端市場 。

面對競爭激烈的冷氣市場，宏碁智新選擇以高階品牌作為對標對象 。公司整合獨家專利的空氣淨化科技與母集團的通路優勢，期望在海外直接挑戰大金與三菱等一線大廠 。初期營運將著重於建立品牌認知度與通路夥伴信心，而非單純追求短期銷售數量 。