鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-26 14:20

櫃買中心與資誠聯合會計師事務所昨 (25) 日共同舉辦早安新創投資媒合會，協助 ESG 及節能永續領域的新創企業深入了解創櫃板 Plus 新制。本次活動邀集 AI 應用、線上租車平台、廢輪胎再循環利用、智慧水產養殖及廢棄物再製等多元領域新創代表參與，分享技術創新性與核心價值。櫃買中心強調新創企業是台灣經濟轉型關鍵，透過創櫃板輔導能有效提升企業知名度並媒合資金與人才，優化財務表現 。

櫃買中心表示，為讓 ESG 與節能永續新創企業精準掌握政策脈動，此次媒合會特別針對創櫃板 Plus 新制內容、登錄流程及相關好處進行深度說明 。創櫃板提供豐富的輔導資源，包含由會計師協助建置基礎內部控制與會計制度，並提供多樣化的投資與業務媒合活動、宣傳曝光機會。此外，參與企業還能獲得各級輔導課程支援及參加展覽的相關補助，全方位扶持新創公司站穩腳步 。

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資誠聯合會計師事務所自 107 年成立創業成長加速器以來，已成功結合財務、稅務、法律及管理顧問等專業領域，累計輔導 79 家具備潛力的新創公司，並促成多項跨領域商業合作案 。資誠自 114 年起進駐 t.Hub 內科創新育成基地，期望藉由過去培育新創的豐富經驗，為企業與新創夥伴創造雙贏局面，提供專業顧問服務協助新創企業度過早期艱辛階段，進而實現快速成長，顯著提升其市場影響力 。

在活動現場，各家新創公司負責人與高階管理人員積極交流，展現出對創櫃板輔導資源的高度興趣 。與會企業涵蓋了當前最受關注的永續技術，如廢輪胎再循環、智慧養殖及廢棄物再利用等，這些技術創新正是推動社會邁向淨零碳排的重要推手 。櫃買中心指出，中小微企業若能順利進入資本市場，不僅能吸引優秀人才加入，更能帶動員工薪資水準提升，對整體經濟發展產生正面效益 。