元太斥50億元興建觀音新廠 大尺寸電子紙2028年量產
鉅亨網記者彭昱文 台北
電子紙大廠元太 (8069-TW) 啟動新一波產能擴充計畫，斥資 50 億元興建桃園觀音新廠，今 (26) 日開工動土，觀音新廠將成為大尺寸電子紙的關鍵生產基地，預計 2028 年量產，年產值將達 350 億元以上。
元太觀音新廠基地面積共 7900 坪，整體規劃採分階段建置，一期工程將新建中央共用機房 (CUB) 棟及倉儲設施，預計 2027 年第二季落成，同時，亦將運用既有建築進行改造，設置電子紙生產線，加速產能布局與導入時程。
元太表示，今年電子標籤 (ESL) 需求強勁，且朝大尺寸趨勢發展，夥伴也在擴大尺寸模組產線，整體往好的方向進展，電子閱讀器及電子看板也不會太差，上半年可望較去年同期成長、前三季逐季向上、全年營收及獲利優於去年。
元太近年積極擴產，新竹 H5 產線於去年量產後，今年持續調整提升良率；H6 產線今年開始準備、預計明年貢獻營收。元太表示，以資本支出來看，去年約 50-60 億元，但今年到未來幾年可能會跳到 80 億元。
隨著全球對低功耗顯示技術與永續解決方案需求快速攀升，元太持續擴大產能與技術布局，觀音新廠將結合節能製程與智慧化管理，強化生產效率與資源使用效益，並呼應公司長期推動的 ESG 願景，從製造端落實環境永續。
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