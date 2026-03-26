元太斥50億元興建觀音新廠 大尺寸電子紙2028年量產

元太觀音新廠基地面積共 7900 坪，整體規劃採分階段建置，一期工程將新建中央共用機房 (CUB) 棟及倉儲設施，預計 2027 年第二季落成，同時，亦將運用既有建築進行改造，設置電子紙生產線，加速產能布局與導入時程。

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元太表示，今年電子標籤 (ESL) 需求強勁，且朝大尺寸趨勢發展，夥伴也在擴大尺寸模組產線，整體往好的方向進展，電子閱讀器及電子看板也不會太差，上半年可望較去年同期成長、前三季逐季向上、全年營收及獲利優於去年。