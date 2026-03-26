鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-03-26 16:11

美光 (MU-US) 今 (26) 日於苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成廠區收購後的重要里程碑。新收購之無塵室空間部分區域已著手進行設備進駐前置作業，以支援美光擴大先進 DRAM 產品，包括 HBM 的供應能力，滿足日益增長的 AI 需求。

美光銅鑼廠區的啟用也將為苗栗地區創造半導體就業機會。美光計畫於 2026 年底前在銅鑼廠區招募約 1,000 名新進員工，職缺涵蓋製程工程、設備工程、品管、廠務及環安衛等領域，持續落實美光培育在地人才的承諾。

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美光今日揭牌典禮大咖雲集，行政院長卓榮泰、行政院國家科學及技術委員會主委吳誠文、經濟部長龔明鑫、苗栗縣長鍾東錦、美光科技全球營運前段製造資深副總裁 Buddy Nicoson 以及美光 DRAM 亞洲前段製程營運企業副總裁暨台灣美光董事長盧東暉等皆出席。美光主管、政府代表、供應商及合作夥伴亦共襄盛舉。

美光銅鑼廠區將成為美光台中廠區的延伸製造基地 (EMS, Extended Manufacturing Site)，成為美光在台灣中部大型垂直整合廠區的一部分。

美光於典禮上特別強調，將持續深化與供應鏈生態系緊密合作，以充分發揮銅鑼廠區的效益。美光預期銅鑼廠區將於 2028 財年起，從現有晶圓廠支援具規模的產品出貨。此目標需要各方齊心投入，以符合 AI 時代所需的速度推進。