鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-26 18:13

肉品廠超秦 (8345-TW) 今 (26) 日公布最新獲利及股利，2025 年稅後純益達 2.09 億元，年增 61.14%，每股純益為 4.02 元。超秦並決議擬配發現金股息 1.3 元加股票股利 1.54 元，合計爲 2.84 元，超秦並宣布成立新品牌「超秦烤雞」跨足餐飲服務業，提高產品附加價值。

超秦 2025 年營收 39.9 億元，毛利率 16.59%，年增 1.98 個百分點，稅後純益 2.09 億元，年增 61.14%，每股純益為 4.02 元。

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超秦為北台灣最大家禽電動屠宰場，董事長卓靖倫表示，2025 年受惠於市場需求增加及屠宰量提升，整體營運表現亮眼，由於電宰線的擴充，屠宰量能提升 25％，目前產能已達到每小時 8400 隻，2026 年將持續研發新商品、拓展新通路，期許將傳統農產品朝向「高附加價值化」努力，力拚獲利維持高水準表現。

為拓展多角化經營，超秦跨足餐飲通路成立的新品牌「超秦烤雞」實驗概念店於今天開幕，地點位在超秦企業桃園總部。卓靖倫表示，新品牌的成立代表著超秦從製造零售業跨足餐飲服務業的起始點。

而超秦新品牌「超秦烤雞」的首家門市將於第二季設立，鎖定桃園市中心人潮聚集的商圈，以快速外帶型街邊店為標的，今年預計展店 5 家，提供給喜歡烤雞的消費族群更多選擇。