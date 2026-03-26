鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-26 16:09

遠傳 (4904-TW) 今 (26) 日指出，目前已完成第二階段網路整併，原亞太 SIM 卡將於 4 月 1 日 0 時 0 分起，停止提供行動服務，門號暫停使用。遠傳提醒，尚未更換亞太 SIM 卡的用戶，儘速前往門市免費更換，並強調可保持原合約權益不變。

原亞太SIM卡3月底終止服務，遠傳：速至門市免費換卡、原合約權益不變。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

遠傳與亞太於 2023 年 12 月 15 日合併，遠傳啟動兩階段網路整併，第一階段的基站整併於 2024 年 1 月底完成，原亞太用戶的網路覆蓋由原先的 6000 多站，翻倍提升至 1 萬多站。

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遠傳提到，第一階段完成後，2 年多來維持 2 套網路設備運作，現已完成第二階段網路整併與升級，因遠傳與亞太網路系統不同，在原亞太核心網路達成階段性任務而終止服務後，用戶必須更換 SIM 卡才能繼續使用服務。