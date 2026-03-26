鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-26 14:00

在這樣的漲勢之後，投資人自然會疑問：現在是否還有上漲空間？根據輝達執行長黃仁勳在 2026 年 GTC 大會上的發言，這家晶片大廠仍可能有相當大的成長潛力。

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黃仁勳表示，他認為輝達在 2027 年前，旗下 Blackwell 與 Vera Rubin 晶片的累計銷售額至少可達 1 兆美元。去年他曾指出，公司截至 2026 年的積壓訂單達 5,000 億美元。依照最新預估，2027 年訂單規模可能再增加 5,000 億美元。

這將代表輝達業務再度大幅躍升。公司在截至 2026 年 1 月 25 日的會計年度中，營收達 2,159 億美元，年增 65%。

市場關注的一大問題是，輝達的營收成長何時會放緩。儘管企業可能縮減 AI 支出的風險始終存在，但目前尚未看到相關跡象。根據 The Motley Fool 最新研究，四大雲端巨頭預計在 2026 年投入 6,000 億至 7,000 億美元於 AI 相關支出。

儘管公司規模龐大，若考量其未來獲利成長預估，輝達目前估值仍屬合理。截至 3 月 20 日，該股預估本益比約為 21 倍，為去年 4 月以來最低水準，當時市場因川普政府宣布關稅政策而大幅下挫。

事後來看，那是一個以折價買進輝達股票的良機。儘管股價此後已大幅上漲，但以目前估值來看，該股仍具投資吸引力。