鉅亨網新聞中心 2026-03-26 13:30

中共中央辦公廳、國務院辦公廳 25 日發布《關於加快建立長期護理保險制度的意見》，象徵著被稱為中國社會保障體系「第六險」的長期護理保險 (長護險)，在歷經十年試點後，正式邁入全面推開與制度化建設的新階段。

數據顯示，截至 2025 年末，中國 60 歲及以上人口已達 3.23 億，其中失能、失智老人約 4500 萬，「一人失能，全家失衡」成為亟待解決的民生難題。為此，《意見》明確提出主要目標：到 2028 年底前，基本建立適應中國國情的長護險制度，健全責任共擔的籌資機制與公平適度的待遇保障機制。

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在「錢從哪裡來」的問題上，《意見》確立了由用人單位、個人、政府及社會多元籌資的機制。長護險費率統一控制在 0.3% 左右：

職工與退休人員： 單位職工由用人單位和個人同比例分擔；退休人員需繳費，繳費基數與養老金掛鉤，以體現權利與義務對等。

城鄉居民： 籌資由個人與政府共同負擔，中央與地方財政將給予補助。

未成年人： 18 歲以下人員隨監護人參保，不單獨籌資即可享受待遇。

制度起步階段，保障對象鎖定為需求最迫切的「重度失能人員」，即長期臥床、生活無法自理的人群。長護險不設起付線，基金支付比例依參保類型而異：居民約 50%，職工約 70%。支付方式採「保服務不發錢」原則，主要支付符合規定的基本護理服務費用，並鼓勵使用居家和社區護理服務。

專家指出，長護險的全面落地將成為產業發展的強力引擎，預計為照護機器人、數字療法、康復輔具及養老服務等領域帶來千億級的市場增長空間。