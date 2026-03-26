鉅亨網新聞中心 2026-03-26 11:50

隨著全球金融市場高度自動化、演算法主導交易，量化產業對高智商人才的需求急速升溫。頂尖量化交易機構 Susquehanna International Group（SIG）宣布啟動「2026 高中探索活動」，將招募觸角由頂尖大學提前延伸至高中階段，顯示量化人才競爭正突破傳統門檻、加速向下布局。

年薪30萬美元獵才！量化巨頭鎖定頂尖高中生 全球智力軍備賽開打。

SIG 作為與 Citadel Securities、Jane Street 及 Hudson River Trading 並列的全球頂級造市商，一向以嚴苛的科學決策與風險管理著稱。此次針對全美及全球高中生開放的線上計畫，打破了傳統金融對背景的學歷要求，專注於挖掘對數學、計算機科學及經濟學具備高度熱誠的青少年。

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該計畫不僅僅是一場講座，而是透過實際案例引導學生理解數學模型如何驅動交易決策、程式設計如何參與市場博弈，以及在極度不確定的環境中進行快速判斷的邏輯。

這場人才佈局的背後，隱藏著量化巨頭「提前鎖定、長期培養」的戰略意圖。SIG 在計畫說明中明確指出，表現優異的參與者未來將有機會獲得長期的職業導航與實習門票。

對這些公司而言，與其在大學畢業季與傳統投行展開混戰，不如在學子形成職業意向之初便建立連結。進入這扇大門的「門票」極其單純卻也極具考驗：應聘者必須證明自己對理工科職業與金融市場的極度熱愛與天賦。

事實上，SIG 並非唯一的先行者。量化產業正透過一系列全球競賽將「篩選」功能前置。以 WorldQuant 舉辦的全球量化挑戰賽（IQC）為例，2025 年已吸引全球超過 8 萬人參與，提交數十萬個 Alpha 模型。

這類比賽對年滿 18 歲的高中生同樣開放，獲勝者不僅能獲得高額獎金，更能直接獲得量化研究員的實習或全職邀約。

根據 Levels.fyi 的數據顯示，量化研究員的起薪與年薪中位數遠超傳統金融職位，核心崗位年薪甚至可達 30 萬美元以上。這種極高的薪資回饋與對智力挑戰的追求，正吸引著全球頂尖高中生提前投身這場數字博弈。