創收近49億人民幣！梁文鋒旗下幻方量化2025收益率56.6% 奪百億級量化基金業績榜第二

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-15 15:40



在 AI 領域，「燒錢」早是公開的秘密，無論是科技巨頭還是新創企業，都面臨著巨大資金壓力，但中國的 DeepSeek 卻顯得與眾不同，既非大廠也不接受外部融資跟上市的這家 AI 新創公司，卻能在激烈的 AI 競爭中持續投入研發。資金來源隱藏在創辦人梁文鋒的另一重身分中：國內頂級量化私募機構幻方量化的掌舵者。

創收近49億人民幣！梁文鋒旗下幻方量化2025收益率56.6% 百億級量化基金業績榜排第二（圖：Shutterstock）

幻方量化為 DeepSeek 提供了堅實的資金支撐。根據媒體消息，梁文鋒曾公開說：「幻方作為出資人之一，有充足的研發預算。」幻方量化去年交出一份令人矚目的成績單，業內普遍認為這為 DeepSeek 提供了源源不斷的資金支持。

‌



根據私募排排網最新數據，2025 年幻方量化的收益均值達 56.55%，在中國管理規模超百億的量化私募業績榜中位列第二，僅次於靈均投資的 73.51%。更令人印象深刻的是，幻方量化近三年收益率均值為 85.15%，近五年收益均值為 114.35%。

在量化投資這個高門檻、高風險的領域，能夠實現如此穩定的高回報，足以證明幻方量化的實力。

目前，幻方量化管理規模已超 700 億元。業內人士估算，若以 1% 的管理費和 20% 的績效費計算，該基金去年就可能為該公司帶來了超過 7 億美元收入。

根據 DeepSeek 透露，R1 訓練成本為 29.4 萬美元，V3 模型總訓練成本預算在 557 萬美元。以 7 億美元的數字計算，即便保守估計，未來每一代大模型的訓練和迭代成本呈指數級增長，幻方去年單年產生的現金流也足以支撐十次以上的同等規模研發。這意味著 DeepSeek 在 AI 研發上至少不用擔心「斷糧」問題，這也是它能夠維持獨立發展、不急於融資上市的重要原因之一。

幻方量化成立於 2015 年，由梁文鋒持股 85%，梁文鋒在校期間就對金融市場產生了極大興趣，尤其是在 2008 年全球經濟危機時，他敏銳地捕捉到了機遇，帶領團隊開始探索機器學習技術在全自動量化交易中的應用潛力。量化投資就是用設定的數學模型和 AI 進行自動投資，由機器和 AI 做決策。

幻方量化憑藉著先進的高頻量化策略，在市場中取得令人矚目的成就。到 2019 年，幻方量化資金管理規模已超過人民幣 100 億元。2021 年，幻方量化的資產管理規模突破千億大關，躋身中國量化私募領域的「四大天王」之列。

梁文鋒的跨界佈局展現出獨特的商業邏輯。幻方量化負責在一個成熟、可變現的領域中持續創造現金流；DeepSeek 則在一個更具想像空間、但短期回報不確定的領域中，探索技術上限。

去年春節期間，DeepSeek-R1 以開源、低成本、高效能的姿態橫空出世，改變 AI 市場的競爭格局。梁文鋒也因此迎來了高光時刻，入選《時代》雜誌 2025 年全球 100 最具影響力人物榜單，與馬斯克、祖克柏等大佬並列，《財富》亦將其評為全球 100 位最具影響力商界人士第 72 位，同年 9 月 DeepSeek-R1 相關論文登上《Nature》，被譽為重要一步和可重複性封面。

2025 年 10 月，胡潤百富榜特別提到，40 歲的梁文鋒未上榜是因為企業尚未商業化，但如果未來商業化成功，參考 OpenAI 的估值，他可能成為未來三年中國首富的重要候選人。

2025 年 12 月，《2025 全球獨角獸企業 500 強報告》顯示，DeepSeek 憑藉 1.05 兆元的估值，成為僅次於字節跳動的中國第二大、全球第六大獨角獸企業。

然而，高光背後也面臨挑戰。針對 DeepSeek 流量下滑，360 創辦人周鴻禕爆料稱這是因為梁文鋒「就沒想認真做 to C 的 App」，可能在「憋大招」。

2025 年對梁文鋒而言，既是被世界看見的一年，也是被世界檢驗的一年。他在接受訪談時曾說：「我們看到的是中國 AI 不可能永遠處在跟隨的位置。如果這個不改變，中國永遠只能是追隨者，所以有些探索也是逃不掉的。」