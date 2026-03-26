鉅亨網新聞中心 2026-03-26 11:13

雲端服務商金山雲 (03896-HK) 宣布，創辦人雷軍因個人其他工作安排，已辭任公司非執行董事、董事長、董事會提名委員會主席及薪酬委員會成員等職務，相關變動自 3 月 25 日起正式生效。雷軍對此表示，其與董事會之間並無意見分歧。

雷軍自 2012 年起擔任金山雲非執行董事，並於 2015 年接任董事長。在其任內，金山雲成長為橫跨網絡、公共服務、數位健康及金融等多領域的全球雲端解決方案提供商。

‌



金山雲董事會強調，雷軍的辭任預計不會對公司的日常營運或財務狀況產生任何重大不利影響。為確保領導層平穩過渡，董事會宣布聘任原副董事長鄒濤接任董事長及提名委員會主席。

鄒濤作為「金山系」資深成員，於 1998 年加入金山軟件集團，並在多個高級職位上累積了豐富經驗。他自 2016 年起進入金山雲董事會，並於 2022 年 8 月起擔任代理執行長，對公司核心業務與發展戰略有著深刻理解。

與此同時，公司亦迎來新血，聘任現任小米集團副總裁兼技術委員會主席屈恆擔任非執行董事及相關委員會成員。屈恆具備深厚的技術背景，曾在 2005 至 2010 年間服務於金山軟件，此次回歸董事會將為金山雲的技術戰略與生態鏈協作注入新動力。

在宣布人事變動的同日晚間，金山雲發布了 2025 年年度業績。報告顯示，公司在 2025 年實現總收入 95.59 億元 (人民幣，下同)，較去年同期成長 22.80%；更令市場矚目的是，受惠於智慧雲計算服務的大規模擴展，公司淨虧損縮減至 9.44 億元，減虧幅度高達 52.30%。

在業務結構方面，公有雲服務依然是核心成長引擎，貢獻收入達 66.34 億元，年增 32.50%；行業雲服務則穩定貢獻 29.25 億元，年增 5.30%。

財報發布後，資本市場反應正面。港股周三 (25B41/0 收盤，金山雲股價報 7.55 港元，單日漲幅 3.28%，市場對公司管理層平穩交接與業績復甦態勢持樂觀態度。