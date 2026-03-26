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盤中速報 - 恆生科技指數下跌-147.8點至4775.14點，跌幅3%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日01:25，恆生科技指數下跌147.8點（或3%），暫報4775.14點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.63%
  • 近 1 月：-6.42%
  • 近 3 月：-10.48%
  • 近 6 月：-22.83%
  • 今年以來：-10.75%

焦點個股


禽畜肉類概念領跌-6.52%。其中 惠生國際(01340-HK) 下跌 16.33% ; 雨潤食品(01068-HK) 下跌 8.62% ; 中糧家佳康(01610-HK) 下跌 5% 。

採購及供應鏈管理概念領跌-4.72%。其中 中遠海運國際(00517-HK) 下跌 6.28% ; 卓爾智聯(02098-HK) 下跌 5.26% ; 百德國際(02668-HK) 下跌 2.9% 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數禽畜肉類採購及供應鏈管理

相關行情

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惠生國際0.041-16.3%
雨潤食品0.106-8.62%
中糧家佳康1.340-4.29%
中遠海運國際6.440-5.99%
卓爾智聯0.108-5.26%
百德國際0.335-2.90%

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