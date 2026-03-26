盤中速報 - 恆生科技指數下跌-147.8點至4775.14點，跌幅3%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間26日01:25，恆生科技指數下跌147.8點（或3%），暫報4775.14點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.63%
- 近 1 月：-6.42%
- 近 3 月：-10.48%
- 近 6 月：-22.83%
- 今年以來：-10.75%
焦點個股
禽畜肉類概念領跌-6.52%。其中 惠生國際(01340-HK) 下跌 16.33% ; 雨潤食品(01068-HK) 下跌 8.62% ; 中糧家佳康(01610-HK) 下跌 5% 。
採購及供應鏈管理概念領跌-4.72%。其中 中遠海運國際(00517-HK) 下跌 6.28% ; 卓爾智聯(02098-HK) 下跌 5.26% ; 百德國際(02668-HK) 下跌 2.9% 。
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