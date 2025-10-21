馬雲又有大動作 砸66億買樓
鉅亨網編譯鍾詠翔
據《華爾街見聞》周一（20 日）報導，阿里巴巴集團和螞蟻集團近日宣布，共同投資 9.25 億美元（約 66 億元人民幣），購置銅鑼灣港島一號中心共 13 層商業寫字樓。
這筆交易不僅將用於設立兩家公司的香港總部，同時還創下 2021 年以來香港寫字樓市場最大規模買賣紀錄。
雖然阿里巴巴早在 1999 年剛成立時就踏上香港這片熱土，並且現在已成長為科技巨頭，但其過去一直在香港租用辦公樓作為總部。
站在人工智慧（AI）這一驅動新增長的關鍵轉折點，此次阿里巴巴一舉購入港島一號中心最高的 13 個樓層，無疑彰顯了阿里巴巴看好香港。
阿里巴巴集團主席蔡崇信對香港的戰略意義給予了充分肯定。他強調，此次收購充分體現阿里巴巴對香港經濟和營商環境的信心，並將以香港為理想大本營，持續拓展國際業務。
這一仗不只是為了阿里和螞蟻自身，更是其在 AI 時代下，謀求全球化深度擴張的關鍵落子。
港島一號中心為文華東方酒店集團持有，前身是 1973 年開業的香港怡東酒店。2019 年 3 月結束營業後，由文華東方酒店集團重建為甲級寫字樓。
該物業地處銅鑼灣商業與娛樂核心區，毗鄰維多利亞海旁，距香港會議展覽中心也僅需約 5 分鐘車程，交通與商業便利性顯著。
促成這場交易的是戴德梁行。戴德梁行資本市場部指出，港島一號中心在 2025 年正式竣工，是銅鑼灣以至整個港島稀缺的臨海甲級寫字樓新地標，坐擁銅鑼灣核心無可複製得天獨厚的區位，享有一線無阻擋海景。
