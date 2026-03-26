鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-26 12:17

天逸財金科技近期以「企業轉型戰略顧問」定位參與 2026 高雄智慧城市展，跳脫傳統系統供應商角色，以 AI 落地為核心的企業轉型實踐路徑，積極聚焦南台灣製造業、傳統產業和中小企業在數位升級過程中的實際需求，正快速打開大南部的市場版圖。

天逸財金指出，隨著人工智慧技術加速進入產業應用階段，AI 已逐步從技術議題走向企業經營核心，對多數傳統產業而言，真正的挑戰不僅在於理解 AI，更在於如何讓 AI 從概念走入營運流程，成為可實際創造效益的管理工具。

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因此，此次在高雄智慧城市展，天逸財金聚焦南台灣製造業、傳統產業及中小企業在數位升級過程中的實際需求，提出以 AI 落地為核心的企業轉型實踐路徑，協助企業因應接班傳承、經驗複製、人才斷層和營運效率提升等關鍵課題。

天逸財金在展會中特別強調「Implementation(落地執行)」的重要性，AI 不應停留於展示與測試，而應深入企業日常管理與決策流程，而對市場上各式 AI 工具快速湧現，企業最關注的仍是導入後能否真正產生效益。

天逸財金科技顧問服務處處長李宗霖進一步說明，不只是提供系統，更希望陪伴企業完成轉型，原因在於，過往企業累積數十年的營運經驗，往往掌握在少數資深主管與核心員工手中，一旦面臨退休、交接或人才流動，很容易形成經營斷層，而 AI 的重要價值，在於協助企業將這些經驗轉化為可複製、可傳承、並可持續優化的數位資產。

針對南台灣眾多家族企業與傳統產業普遍面臨的二代接班議題，天逸財金提出以 AI 為核心的數位傳承方案，透過顧問式深度診斷，協助企業盤點既有營運流程與管理知識，再依據產業特性規劃適切的 AI 導入策略，包括知識庫建置、流程標準化、數據判讀模型與營運決策支援機制，來降低人才異動所帶來的營運風險。

除 AI 顧問服務外，天逸財金結合多年金融科技實務經驗，將財務效率納入企業轉型整體架構，透過應收帳款管理和資金調度等專業能力，協助企業在數位升級過程中同步強化財務韌性，讓技術導入與經營穩定並行發展。

展會期間，天逸財金於「高雄智慧城市展 AI 百工百業 智鏈高雄」主題區設置企業轉型諮詢服務，由資深顧問團隊與現場企業主深入交流，針對製造業、加工業、物流及服務業不同場景，提供客製化轉型建議，現場討論焦點集中於缺工環境下的效率提升、內部知識管理、自動化報表分析及跨部門資訊整合等議題。