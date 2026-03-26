〈焦點股〉和碩伺服器今年出貨動能10倍速成長 漲逾半根停板創9個月高
鉅亨網記者劉玟妤 台北
和碩 (4938-TW)AI 伺服器展望正向，今年伺服器業務延續去年出貨動能，預期將逐季成長，全年可望有 10 倍的成長幅度，激勵和碩今 (26) 日股價漲勢凌厲，大漲逾半根停板，股價最高衝上 83.5 元，創 9 個月以來新高。
和碩早盤以 79.5 元跳空開高，盤中最高漲至 83.5 元，漲逾 7%，截至午盤，股價暫報 81.7 元，漲逾半根停板，一舉站回 80 元關卡，股價也寫下 9 個月以來新高，成交爆量超過 1.8 萬張。此外，三大法人近日也持續加碼和碩，已連續 10 個交易日買超，合計買超 2.8 萬張。
和碩指出，去年第四季起 AI 伺服器已經開始出貨，而今年主要成長動能來自輝達 (NVDA-US)GB300，且和碩為新一代平台 Vera Rubin 一員，預期很快就能拿到驗證。
和碩持續拓展高效能運算產品組合，近日於 CloudFest 2026 推出次世代伺服器系列，以加速歐洲 AI 資料中心的發展，並於展會中推出多款液冷及高密度伺服器，因應歐洲對主權 AI 基礎架構的需求。
和碩說明，此次展出的 MS101-2A1 專為歐洲企業客戶設計，是一款 1OU、雙節點高密度伺服器，搭載雙 AMD EPYC 9005 處理器，可在緊湊的機身空間內，提供卓越的運算密度與可靠性，滿足現代資料中心對空間效率的嚴苛要求。
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