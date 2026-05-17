鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-17 18:00

美國總統川普結束訪中行返程途中，周五 (15 日) 與日相高市早苗通話引發日本政經界高度關注。高市早苗隨後宣布，雙方就川普訪中情況、經濟安全及印太局勢交換意見，重申日美同盟重要性，並期待下月 G7 峰會再次會面。

日本內閣官房長官木原稔表示，政府正高度關注局勢發展，收集美中互動資訊以評估對日影響。

‌



日媒報導指出，川普此趟中國行帶去的豪華商務代表團，資產總計逾 168 兆日元，超越日本 2026 財年約 122 兆日元預算。

《朝日電視台》指出，訪問中國的美企資產規模驚人，中方提及跨越「修昔底德陷阱」等論述備受矚目。東京大學副教授齋藤幸平分析，這好比日本帶著豐田、索尼代表訪中，印證美國經濟離不開中國，川普對此心知肚明。

更深層的焦慮在於日本憂心「越頂外交」。《日本經濟新聞》擔憂，若美中關係穩定，美國可能減少東亞安全投入，影響半導體及稀土等經濟安全佈局。

日媒還披露，日本政府曾計畫邀川普先訪日再訪中以展示雙方緊密關係，最終落空，僅有財長貝森特上周一 (12 日) 訪日，被認為不符預期。

日本明海大學教授小谷哲男指出，美中穩定雖非壞事，但若美重視對中穩定，未來日中紛爭時，日本恐難依賴美，須警惕被邊緣化。