鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至3.81元，預估目標價為45.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.71元上修至3.81元，其中最高估值5.18元，最低估值2.02元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.18(5.18)
|6.13
|7.59
|5.05
|最低值
|2.02(2.02)
|2.99
|3.44
|5.05
|平均值
|3.82(3.75)
|4.23
|4.54
|5.05
|中位數
|3.81(3.71)
|4.13
|4.37
|5.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|38.93億
|41.32億
|47.08億
|40.32億
|最低值
|29.32億
|32.51億
|34.36億
|40.32億
|平均值
|33.62億
|36.68億
|38.60億
|40.32億
|中位數
|33.85億
|36.62億
|37.42億
|40.32億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.61
|4.69
|3.57
|1.09
|2.74
|營業收入
|35.80億
|53.35億
|25.53億
|23.60億
|29.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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