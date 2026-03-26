鉅亨速報 - Factset 最新調查：信達思CTAS-US的目標價調降至215元，幅度約5.29%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對信達思(CTAS-US)提出目標價估值：中位數由227元下修至215元，調降幅度5.29%。其中最高估值255元，最低估值181元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予信達思評價：積極樂觀9位、保持中立13位、保守悲觀1位。
信達思今(26日)收盤價為176.85元。近5日股價下跌5.29%，標普指數下跌0.5%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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