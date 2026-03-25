search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估下修至4.06元，預估目標價為43.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.19元下修至4.06元，其中最高估值4.48元，最低估值3.19元，預估目標價為43.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.48(4.48)4.864.29
最低值3.19(3.19)2.94.05
平均值4(4.04)3.974.17
中位數4.06(4.19)44.17

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值194.09億195.85億195.21億
最低值184.18億186.44億192.59億
平均值187.76億190.64億193.90億
中位數187.38億190.91億193.90億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.133.101.364.574.54
營業收入147.89億174.63億173.59億178.75億184.99億

詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPPC

相關行情

台股首頁我要存股
Pilgrim`s Pride Corp.35.125-0.27%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty