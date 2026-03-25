鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估下修至4.06元，預估目標價為43.50元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.19元下修至4.06元，其中最高估值4.48元，最低估值3.19元，預估目標價為43.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.48(4.48)
|4.86
|4.29
|最低值
|3.19(3.19)
|2.9
|4.05
|平均值
|4(4.04)
|3.97
|4.17
|中位數
|4.06(4.19)
|4
|4.17
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|194.09億
|195.85億
|195.21億
|最低值
|184.18億
|186.44億
|192.59億
|平均值
|187.76億
|190.64億
|193.90億
|中位數
|187.38億
|190.91億
|193.90億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.13
|3.10
|1.36
|4.57
|4.54
|營業收入
|147.89億
|174.63億
|173.59億
|178.75億
|184.99億
詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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