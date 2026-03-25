鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾布爾公司(NE-US)EPS預估上修至1.19元，預估目標價為41.50元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對諾布爾公司(NE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.16元上修至1.19元，其中最高估值1.57元，最低估值0.8元，預估目標價為41.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.57(1.42)
|4.14
|4.85
|最低值
|0.8(0.8)
|1.4
|3.07
|平均值
|1.18(1.14)
|2.42
|3.89
|中位數
|1.19(1.16)
|2.45
|3.83
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.10億
|34.24億
|36.01億
|最低值
|27.00億
|29.58億
|33.95億
|平均值
|29.63億
|32.64億
|34.75億
|中位數
|29.71億
|32.98億
|34.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.85
|1.73
|3.32
|2.96
|1.35
|營業收入
|8.48億
|14.14億
|25.89億
|30.58億
|32.86億
詳細資訊請看美股內頁：
諾布爾公司(NE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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