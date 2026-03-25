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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smithfield Foods, Inc.SFD-US的目標價調升至31元，幅度約5.08%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)提出目標價估值：中位數由29.5元上修至31元，調升幅度5.08%。其中最高估值33元，最低估值27元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予Smithfield Foods, Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Smithfield Foods, Inc.今(25日)收盤價為24.48元。近5日股價上漲5.08%，標普指數下跌2.38%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股SFD市場預估目標價

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