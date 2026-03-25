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鉅亨速報

盤後速報 - 矽力-KY(6415)次交易(26)日除息2.55元，參考價290.95元

鉅亨網新聞中心

矽力-KY(6415-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.55元。

首日參考價為290.95元，相較今日收盤價293.50元，息值合計為2.55元，股息殖利率0.87%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/26 293.50 2.55261 0.87% 0.0
2025/03/27 437.5 2.40111 0.55% 0.0
2024/03/28 336.5 1.96012 0.58% 0.0
2023/03/24 512.0 4.49431 0.88% 0.0
2022/03/25 3360.0 17.9803 0.54% 0.0


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