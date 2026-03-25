盤後速報 - 矽力-KY(6415)次交易(26)日除息2.55元，參考價290.95元
鉅亨網新聞中心
矽力-KY(6415-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.55元。
首日參考價為290.95元，相較今日收盤價293.50元，息值合計為2.55元，股息殖利率0.87%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/26
|293.50
|2.55261
|0.87%
|0.0
|2025/03/27
|437.5
|2.40111
|0.55%
|0.0
|2024/03/28
|336.5
|1.96012
|0.58%
|0.0
|2023/03/24
|512.0
|4.49431
|0.88%
|0.0
|2022/03/25
|3360.0
|17.9803
|0.54%
|0.0
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