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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2026年EPS預估：中位數由9.29元上修至9.5元，其中最高估值15.03元，最低估值6.53元，預估目標價為346.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|15.03(15.03)
|20.06
|20.42
|最低值
|6.53(6.53)
|9.85
|20.42
|平均值
|9.73(9.73)
|14.56
|20.42
|中位數
|9.5(9.29)
|14.43
|20.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26,242,240
|32,297,540
|31,566,000
|最低值
|19,949,000
|23,860,000
|31,566,000
|平均值
|22,721,420
|27,430,300
|31,566,000
|中位數
|22,654,980
|27,120,000
|31,566,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|2,477,894
|2,286,178
|746,004
|6,038,731
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,812,135
|18,454,847
|15,427,335
|23,511,086
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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