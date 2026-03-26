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鉅亨速報

盤後速報 - 譜瑞-KY(4966)下週(4月2日)除息8.91元，預估參考價488.09元

鉅亨網新聞中心

譜瑞-KY(4966-TW)下週(4月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.91元。

以今日(3月26日)收盤價497.00元計算，預估參考價為488.09元，息值合計為8.91元，股息殖利率1.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。近5日股價下跌3.98%，櫃買市場加權指數下跌5.06%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/02 497.00 8.9094 1.79% 0.0
2025/08/21 775.0 9.2829 1.2% 0.0
2025/03/04 662.0 7.1881 1.09% 0.0
2024/08/22 778.0 7.8771 1.01% 0.0
2024/03/07 1085.0 4.8898 0.45% 0.0

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譜瑞-KY497+0.00%

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