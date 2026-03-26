盤後速報 - 譜瑞-KY(4966)下週(4月2日)除息8.91元，預估參考價488.09元
鉅亨網新聞中心
譜瑞-KY(4966-TW)下週(4月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.91元。
以今日(3月26日)收盤價497.00元計算，預估參考價為488.09元，息值合計為8.91元，股息殖利率1.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。近5日股價下跌3.98%，櫃買市場加權指數下跌5.06%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/02
|497.00
|8.9094
|1.79%
|0.0
|2025/08/21
|775.0
|9.2829
|1.2%
|0.0
|2025/03/04
|662.0
|7.1881
|1.09%
|0.0
|2024/08/22
|778.0
|7.8771
|1.01%
|0.0
|2024/03/07
|1085.0
|4.8898
|0.45%
|0.0
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