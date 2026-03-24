盤後速報 - 億豐(8464)次交易(25)日除息16元，參考價367.0元
鉅亨網新聞中心
億豐(8464-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利16元。
首日參考價為367.0元，相較今日收盤價383.00元，息值合計為16.0元，股息殖利率4.18%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/25
|383.00
|16.0
|4.18%
|0.0
|2025/04/01
|394.0
|14.5
|3.68%
|0.0
|2024/07/09
|405.0
|12.0
|2.96%
|0.0
|2023/07/19
|343.0
|11.0
|3.21%
|0.0
|2022/07/08
|282.0
|11.0
|3.9%
|0.0
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