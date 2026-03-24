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鉅亨速報

盤後速報 - 億豐(8464)次交易(25)日除息16元，參考價367.0元

鉅亨網新聞中心

億豐(8464-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利16元。

首日參考價為367.0元，相較今日收盤價383.00元，息值合計為16.0元，股息殖利率4.18%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/25 383.00 16.0 4.18% 0.0
2025/04/01 394.0 14.5 3.68% 0.0
2024/07/09 405.0 12.0 2.96% 0.0
2023/07/19 343.0 11.0 3.21% 0.0
2022/07/08 282.0 11.0 3.9% 0.0


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