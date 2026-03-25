鉅亨網新聞中心 2026-03-25 19:24

據美國及以色列官員表示，美國總統川普目前同時在為與伊朗進行外交談判及軍事升級做準備。與此同時，伊朗軍方強力回嗆，稱美國所吹噓的「戰略力量」已經變成「戰略失敗」，「不要把你們的失敗稱作協議」。

高度不信任下的外交博弈：美方「邊談邊打」 伊朗拒絕「被愚弄」(圖:shutterstock)

「以炸彈談判」：軍事壓力持續升級

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據美國公共廣播電視公司 (PBS) 報導，美國國防部長赫格塞思 (Pete Hegseth) 明確表示：「我們帶著炸彈談判」。川普已列出結束戰爭的五大目標，包括徹底摧毀伊朗的導彈能力、 終結其國防工業基地、消除海空軍、嚴禁核武能力，以及保護中東盟友。

根據五角大樓的說法，美以聯軍的空襲已摧毀伊朗超過 80% 的導彈發射器，其海軍實力基本瓦解。然而，伊朗仍具備發射導彈與無人機的能力，並持續干擾荷姆茲海峽的航運。

為進一步施壓，美國已下令第 82 空降師約 2000 名士兵部署至中東，這支快速反應部隊能在 18 小時內投射至任何打擊範圍。

范斯成為談判關鍵人物

在外交戰線上，副總統范斯 (JD Vance) 被視為「反戰派」，代表了與傳統美國外交官不同的對話風格。儘管德黑蘭表現出偏好，但白宮強調談判人選僅由川普決定。

川普已證實范斯將與國務卿魯比歐 (Marco Rubio)、特使威特科夫 (Steve Witkoff) 及庫什納 (Jared Kushner) 共同組成談判團隊。

15 項和平計畫與德黑蘭的疑慮

美國已透過巴基斯坦等調解方，向伊朗轉交了一份包含 15 項條款的停戰計畫，內容涵蓋結束戰事、解除制裁以及對核能與導彈計畫的保證。目前，雙方正研議於 3 月 26 日在巴基斯坦舉行高級別面談的可能性。

然而，伊朗內部的態度依舊強硬且充滿不信任。伊朗武裝部隊發言人駁斥談判說法，稱美國的軍事行動是「戰略失敗」，並強調不會與美方達成協議。

德黑蘭官員特別拒絕與威特科夫和庫什納談判，指責兩人在之前的日內瓦談判後隨即發動空襲是「背信棄義」。

地區局勢與以色列的反對

這場衝突已對全球經濟造成劇烈波動。在地區盟友中，卡達等海灣國家因不滿伊朗的威脅已撤回調解，改由巴基斯坦、土耳其和埃及介入。