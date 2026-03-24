鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為53.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.72元上修至1.82元，其中最高估值5.25元，最低估值0.46元，預估目標價為53.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.25(5.25)
|4.68
|4.71
|0.89
|最低值
|0.46(0.46)
|0.82
|0.75
|0.89
|平均值
|1.93(1.89)
|2.04
|2.15
|0.89
|中位數
|1.82(1.72)
|1.98
|2.07
|0.89
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|22.82億
|22.32億
|22.80億
|23.20億
|最低值
|15.80億
|17.63億
|18.67億
|23.20億
|平均值
|19.16億
|20.09億
|21.07億
|23.20億
|中位數
|19.48億
|20.18億
|21.53億
|23.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.85
|2.00
|2.69
|3.82
|-0.48
|營業收入
|5.02億
|8.38億
|7.17億
|8.54億
|13.46億
詳細資訊請看美股內頁：
Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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