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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為53.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.72元上修至1.82元，其中最高估值5.25元，最低估值0.46元，預估目標價為53.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.25(5.25)4.684.710.89
最低值0.46(0.46)0.820.750.89
平均值1.93(1.89)2.042.150.89
中位數1.82(1.72)1.982.070.89

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.82億22.32億22.80億23.20億
最低值15.80億17.63億18.67億23.20億
平均值19.16億20.09億21.07億23.20億
中位數19.48億20.18億21.53億23.20億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.852.002.693.82-0.48
營業收入5.02億8.38億7.17億8.54億13.46億

詳細資訊請看美股內頁：
Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVNOM

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