鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-23 19:13

達明今日下午於證交所舉辦業績發表會，達明指出，今年營運預期成長可期，主要受惠半導體業，持續導入協作手臂機器人需求，以及在 AI 伺服器組裝應用成長，達明預計在下半年將繼續擴展北美市場客戶。

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另今日法說現場法人對於中國人形機器人發展迅速，也詢問達明主管如何看待中國技術發展?

對此，達明財務長王偉霖指出，中國機器人可展現武術、舞蹈等人型動作，確實表現很好，也代表中國人形機器人在運動控制和平衡控制技術，達到另一個層級，雖能靈活運用及人形機器人使用後空翻，但仍無法解決工廠生產線的實用性問題。

王偉霖回應，達明生產機器人著重透過實際設計落實實體 AI(physical AI) 技術於工廠生產線，協助各類終端客戶解決實際問題，目前人形機器人大量生產落地前，不僅是人型樣貌，也許在工廠流水線上機械雙臂機器人的使用。

王偉霖表示，去 (2025) 年在整體大環境自動化產業不佳，但達明仍可持續成長，主要仍在於提供差異化解決方案提供客戶及服務，包括半導體客戶手臂外的相關檢測專案，預期今年仍可持續成長。

達明表示，公司銷售機器人有三種方式，第一是 2018 年開始與 Omron 合作，2020 年引進成為策略投資人，一部分手臂透過歐姆全球銷售，以雙品牌銷售策略至歐、美、日本等；第二自有品牌透過全球經銷商及整合商 100 多家銷售至全球；第三則針對大型客戶及系統整合方案客戶，以達明自行接單及服務，集中銷售於台灣與中國市場。