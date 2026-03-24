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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.32%，報1.2781元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間24日14:10，美元/新加坡幣上漲0.0041點漲幅達0.32%，暫報1.2781點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.62%
  • 近 1 週：-0.31%
  • 近 3 月：-0.86%
  • 近 6 月：-0.68%
  • 今年以來：-0.89%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.84，本日上漲0.72%
  • 美元/南非蘭特相關性0.75，本日上漲0.84%
  • 美元/瑞郎相關性0.75，本日上漲0.24%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 英鎊/美元相關性-0.85，本日上漲0.11%
  • 澳元/美元相關性-0.84，本日上漲0.47%
  • 歐元/美元相關性-0.83，本日上漲0.24%

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美元/新加坡幣1.2782+0.33%
南非蘭特/美元0.0591-0.84%
英鎊/美元1.3401-0.17%
澳元/美元0.6975-0.41%
歐元/美元1.1580-0.29%

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