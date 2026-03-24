外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.32%，報1.2781元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日14:10，美元/新加坡幣上漲0.0041點漲幅達0.32%，暫報1.2781點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.62%
- 近 1 週：-0.31%
- 近 3 月：-0.86%
- 近 6 月：-0.68%
- 今年以來：-0.89%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.84，本日上漲0.72%
- 美元/南非蘭特相關性0.75，本日上漲0.84%
- 美元/瑞郎相關性0.75，本日上漲0.24%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
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