外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.54%，報93.691元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日11:40，美元/印度盧比上漲0.5點漲幅達0.54%，暫報93.691點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.40%
- 近 1 週：+1.04%
- 近 3 月：+4.22%
- 近 6 月：+4.96%
- 今年以來：+3.59%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.38，本日上漲0.46%
- 美元/離岸人民幣相關性0.35，本日上漲0.2%
- 美元/瑞典克朗相關性0.34，本日上漲0.8%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
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