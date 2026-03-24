鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-24 10:53

輔信 (2405-TW) 持續布局 AI 與邊緣運算、工業自動化、機器視覺、智慧應用等面向，相關專案訂單依進度推進，可望於第二季逐漸明朗，激勵輔信今 (24) 日漲勢凌厲，早盤登上漲停 16.85 元但隨後漲停打開。

〈焦點股〉輔信AI相關訂單穩健推進 漲停爆量打開。(圖：shutterstock)

輔信早盤以 16.55 元開高，隨即攻上漲停 16.85 元，一舉收復季線，不過盤中漲停打開，截至 10 點 30 分，股價暫報 16.3 元，漲逾半根停板，成交量超過 1.1 萬張。不過三大法人持續減碼輔信，連續 4 個交易日賣超，合計賣超 3343 張。

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輔信也持續進行產品研發，目前邊緣 AI PC 相關產品為新產品規劃的重要方向，多數產品也在去年底前完成開發。此外，輔信將於第二季啟動下一年度產品開發規劃，配合新一代晶片平台更新節奏。