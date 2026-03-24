鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-24 12:06

〈焦點股〉日本商社具能源護城河遭錯殺 00955率先強彈2.7%。(圖：shutterstock)

法人表示，當市場普遍回測時，長線投資人可以趁此機會掌握被「錯殺」的標的。以日本五大商社為例，其憑藉全球化資源布局與強大的替代供應鏈，在油價高漲期不僅具備極佳的抗壓性，更有望從能源溢價中獲利。近日商社股雖隨大盤回檔，但等利空散去，在評價面回升階段，具備率先領漲的爆發力。

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中信日本商社 ETF 經理人辛忠駿表示，日本首相高市早苗上任後，積極推動「高市經濟學」，其中「經濟安全保障」被列為國家戰略核心。面對荷莫茲海峽封鎖風險，全球約 20% 的液化天然氣 (LNG) 運輸受阻，日本境內庫存僅餘 2 至 3 周。

然而，日本商社早已建立全球化分散布局，辛忠駿分析，商社在荷莫茲海峽周邊具備 2 條石油運輸替代管道，能有效降低 41% 的運輸風險。這種精準的危機管理能力，讓商社在能源供需失衡時，能迅速轉化為獲利動能，成為日本經濟中不可替代的穩定力量。

中國信託投信指出，日本商社早已脫離傳統貿易商模式，轉型為掌握上游資源的資產經營集團。在油價走升期間，商社擁有的能源礦產權益將直接受益於定價提升。回顧今日盤勢， 00955 在市場反彈中表現凌厲，漲幅逾 2.5%，顯示市場資金已開始回補具備實質獲利支撐的標的。

辛忠駿表示，日本商社具備極高的股東權益報酬率 (ROE) 與現金流，且在政策紅利與設備投資稅制減免的推動下，長期展望極佳。近期日股隨地緣政治回測，反而讓商社股出現評價面低估的現象，這對於尋求中長期增值的投資人而言，正是「回頭載客」的最佳上車機會。在能源轉型與地緣政治多變的時代，這類具備營運韌性與資源壟斷優勢的標的，有望在市場評價修復時率先領漲，成為資產配置中的核心防禦與攻擊兼具的工具。