〈焦點股〉日本商社具能源護城河遭錯殺 00955率先強彈2.7%
鉅亨網記者陳于晴 台北
受美伊衝突影響，國際油價近期大幅震盪，一度衝破每桶 100 美元大關，引發全球股市劇烈波動。然而，隨著美國總統川普昨 (23) 日宣布延後對伊朗電力設施的軍事打擊，亞股今 (24) 日普遍反彈，日股早盤一度漲逾千點，惟漲幅收斂，凸顯地緣政治衝突雖有降溫，但投資人信心仍不足。擁有能源護城河的日本商社近期遭到錯殺，不過，今日率先展開強勁反彈，帶動中信日本商社 (00955-TW)ETF 股價走高，盤中大漲約 2.7%，最高觸及 15.31 元。
法人表示，當市場普遍回測時，長線投資人可以趁此機會掌握被「錯殺」的標的。以日本五大商社為例，其憑藉全球化資源布局與強大的替代供應鏈，在油價高漲期不僅具備極佳的抗壓性，更有望從能源溢價中獲利。近日商社股雖隨大盤回檔，但等利空散去，在評價面回升階段，具備率先領漲的爆發力。
中信日本商社 ETF 經理人辛忠駿表示，日本首相高市早苗上任後，積極推動「高市經濟學」，其中「經濟安全保障」被列為國家戰略核心。面對荷莫茲海峽封鎖風險，全球約 20% 的液化天然氣 (LNG) 運輸受阻，日本境內庫存僅餘 2 至 3 周。
然而，日本商社早已建立全球化分散布局，辛忠駿分析，商社在荷莫茲海峽周邊具備 2 條石油運輸替代管道，能有效降低 41% 的運輸風險。這種精準的危機管理能力，讓商社在能源供需失衡時，能迅速轉化為獲利動能，成為日本經濟中不可替代的穩定力量。
中國信託投信指出，日本商社早已脫離傳統貿易商模式，轉型為掌握上游資源的資產經營集團。在油價走升期間，商社擁有的能源礦產權益將直接受益於定價提升。回顧今日盤勢， 00955 在市場反彈中表現凌厲，漲幅逾 2.5%，顯示市場資金已開始回補具備實質獲利支撐的標的。
辛忠駿表示，日本商社具備極高的股東權益報酬率 (ROE) 與現金流，且在政策紅利與設備投資稅制減免的推動下，長期展望極佳。近期日股隨地緣政治回測，反而讓商社股出現評價面低估的現象，這對於尋求中長期增值的投資人而言，正是「回頭載客」的最佳上車機會。在能源轉型與地緣政治多變的時代，這類具備營運韌性與資源壟斷優勢的標的，有望在市場評價修復時率先領漲，成為資產配置中的核心防禦與攻擊兼具的工具。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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