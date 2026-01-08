search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估下修至1.93元，預估目標價為42.20元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.96元下修至1.93元，其中最高估值2.16元，最低估值1.8元，預估目標價為42.20元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.16(2.25)2.432.612.83
最低值1.8(1.87)1.321.442.13
平均值1.95(2)2.012.192.5
中位數1.93(1.96)2.032.172.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值60.14億67.70億89.09億57.24億
最低值55.23億43.93億52.07億49.86億
平均值56.90億55.64億62.37億53.55億
中位數56.52億54.97億56.47億53.55億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS1.603.952.222.19
營業收入68.81億89.19億67.61億53.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPBA

