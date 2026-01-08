鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估下修至1.93元，預估目標價為42.20元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.96元下修至1.93元，其中最高估值2.16元，最低估值1.8元，預估目標價為42.20元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.16(2.25)
|2.43
|2.61
|2.83
|最低值
|1.8(1.87)
|1.32
|1.44
|2.13
|平均值
|1.95(2)
|2.01
|2.19
|2.5
|中位數
|1.93(1.96)
|2.03
|2.17
|2.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|60.14億
|67.70億
|89.09億
|57.24億
|最低值
|55.23億
|43.93億
|52.07億
|49.86億
|平均值
|56.90億
|55.64億
|62.37億
|53.55億
|中位數
|56.52億
|54.97億
|56.47億
|53.55億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.60
|3.95
|2.22
|2.19
|營業收入
|68.81億
|89.19億
|67.61億
|53.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 投資組合需要新的「第三勢力」嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估下修至1.96元，預估目標價為42.02元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估下修至2.03元，預估目標價為42.31元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰森食品TSN-US的目標價調升至62.5元，幅度約3.31%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷VALE-US的目標價調升至14.7元，幅度約3.52%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇