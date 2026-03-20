鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估下修至6.85元，預估目標價為80.50元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對達美航空(DAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由7元下修至6.85元，其中最高估值7.55元，最低估值5.2元，預估目標價為80.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.55(7.55)
|9.9
|10.2
|10.01
|最低值
|5.2(5.2)
|7.5
|8.5
|9.91
|平均值
|6.66(6.69)
|8.25
|9.25
|9.96
|中位數
|6.85(7)
|8.15
|9.24
|9.96
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|648.61億
|677.53億
|701.02億
|最低值
|618.50億
|646.07億
|671.83億
|平均值
|628.84億
|659.99億
|690.56億
|中位數
|625.55億
|659.75億
|694.84億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.44
|2.06
|7.17
|5.33
|7.66
|營業收入
|298.99億
|505.82億
|580.48億
|616.43億
|633.64億
詳細資訊請看美股內頁：
達美航空(DAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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