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鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估下修至6.85元，預估目標價為80.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對達美航空(DAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由7元下修至6.85元，其中最高估值7.55元，最低估值5.2元，預估目標價為80.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.55(7.55)9.910.210.01
最低值5.2(5.2)7.58.59.91
平均值6.66(6.69)8.259.259.96
中位數6.85(7)8.159.249.96

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值648.61億677.53億701.02億
最低值618.50億646.07億671.83億
平均值628.84億659.99億690.56億
中位數625.55億659.75億694.84億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.442.067.175.337.66
營業收入298.99億505.82億580.48億616.43億633.64億

詳細資訊請看美股內頁：
達美航空(DAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDAL

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