正文轉型直供成效顯現毛利率走揚 今年力拚數據中心與AI新局

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-25 17:27

網通廠正文 (4906-TW) 今 (25) 日召開股東常會 ，正文近年積極將電信業務從非直接供貨轉型為直接供貨模式 ，有效提升了整體毛利率 ；而正文也積極布局 AI 市場，並透過切入 400G 及 800G 光通訊模組，帶動營運走揚。

正文轉型直供成效顯現毛利率走揚 今年力拼數據中心與AI新局。(圖：shutterstock)

回顧去年度財務表現 ，正文全年合併營業收入總額為新台幣 16,493,485 千元 ，合併營業成本與營業費用為新台幣 16,433,507 千元 。受到合併營業外支出新台幣 313,646 千元的影響 ，去年度稅後合併淨損為新台幣 105,854 千元 ，每股稅後虧損 0.23 元 。不過公司財務結構依舊健全 ，流動比率達 170.55% ，負債比率則維持在 38.03% 的穩健水平 。

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在市場版圖開拓方面 ，正文除了穩固原有的北美、歐洲及亞洲等核心市場 ，去年度更成功跨足印度市場 。正文憑藉著客製化解決方案的研發實力 ，直接供應印度市場 Wi-Fi 毫米波固定無線接取設備 ，為後續的新興市場布局奠定良好基礎 。

立足於既有的網通技術基礎 ，正文正式將觸角延伸至數據中心市場 。為配合新產品線的投入 ，正文已經擴大台灣湖口廠的產能 ，並引進光通訊先進製程 ，全面投入 400G 與 800G 高速光通訊模組的開發 ，致力於建置高速、高頻寬且低延遲的光傳輸網路 。

迎合人工智慧世代的邊緣運算浪潮 ，正文也積極推動智慧賦能策略 。研發團隊目前已開發出內建算力的 MoAI 路由器、邊緣人工智慧盒與系統模組等邊緣裝置 ，期盼將高效算力靈活導入多元應用場景 ，建構更具前瞻性的智慧化生活圈 。

面對全球政經局勢與貿易摩擦的不確定性 ，正文採取靈活調度全球生產據點的策略 。由於正文自 2018 年起便率先在越南設立工廠 ，隨著越南三大廠區逐步擴大 ，目前已經將八至九成的產量順利轉移至越南 。此舉不僅讓公司在成本控制上保持優勢 ，更能有效減少關稅與貿易風險 。