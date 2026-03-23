鉅亨網記者劉玟妤 台北
博晟生醫 (6733-TW) 今 (23) 日召開法說會，董事長陳德禮表示，公司建立感染重症產品及骨科再生產品的雙引擎商業模式，感染症產品帶動營收成長，骨科再生產品則進入快速成長期，可望帶動全年營收維持雙位數成長，力拚單季轉盈。
博晟 2025 年營收 2.22 億元，年增 32.14%；毛利率 72.07%，年減 5.9 個百分點；營益率 - 49.55%，營業虧損較 2024 年縮小；稅後虧損 0.85 億元，虧損較 2024 年收斂，每股虧損 0.69 元。博晟指出，在產品組合優化以及規模提升下，虧損較 2024 年收斂。
博晟今年前 2 月營收 3803 萬元，年增 18.23%，且 2025 年連續 2 個月單月轉盈，今年朝向單季轉盈目標前進。
陳德禮指出，感染症產品美諾幸 (Menocik) 穩定貢獻現金流，帶動營收持續成長；關節軟骨再生產品愛膝康 (RevoCart) 進入快速成長期，看好其成為未來獲利成長動能；骨生長因子 (OIF) 則持續推進臨床試驗與國際授權。另外，旗下細胞再生產品舒效切 (Softcut) 本月初取得第二類醫療器材許可證，將透過既有醫療院所與經銷網路推動上市銷售，可望擴充產品組合並貢獻營收。
展望 2026 年，博晟聚焦三大重點，首先是推進愛膝康的國際授權與歐洲取證，並擴大適應症與銷售渠道；加速 OIF 日本與台灣臨床三期試驗與全球授權合作；擴大美諾幸產能與區域市場的滲透率。
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