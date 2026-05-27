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昕力資訊攜手群聯、精英參展COMPUTEX 展示AISO一體機整合方案

鉅亨網記者吳承諦 台北

昕力資訊 (7781-TW) 攜手 AISO 聯盟策略夥伴群聯 (8299-TW) 與精英 (2331-TW) 參加 2026 台北國際電腦展（COMPUTEX Taipei），於 6 月 2 日至 5 日在南港展覽館展示創新 AI 技術與軟硬體整合方案。呼應今年展覽主題「AI Together」，昕力偕同國內知名科技廠商，以共創精神出發，幫助企業快速對接 AI 需求，並推動主權 AI 與產業轉型，加速落地各場域規模化應用。

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昕力資訊攜手群聯、精英參展COMPUTEX 2026 展示AISO一體機整合方案。(圖：shutterstock)

昕力開源計劃 OpenTPI 今年受數位發展部數位產業署邀請於 Computex 2026 InnoVEX「Open Source Team Taiwan」 主題館亮相，現場將分享開源版 digiRunner 如何促進創新開發與科技透明化，並展示 Google Developer Groups on Campus（GDGoc）計劃下，來自國立中央大學、政治大學、彰化師範大學與臺北大學的學生開發之九項專案成果，多元應用涵蓋金融、醫療、法律與教育領域，包括：投資分析、信用卡回饋推薦、專利法自動比對、AI 醫護溝通訓練系統、智能語音校園導覽、校務資訊整合入口、獎助學金公告流程優化、選課助理及 AI 家教。


昕力資訊總經理葉怡蘭表示，昕力資深信 AI 的競爭力不僅在於算力與晶片，軟體的開源與民主化更是關鍵，而培育具備國際競爭力的軟體人才也一直是於昕力的企業文化，今年特別展示了 OpenTPI 與國內多所頂尖大學合作的九項創意專案，透過開放原始碼與社群協作，我們希望能為企業打造更自由、平等的數位未來，讓台灣在全球 AI 產業鏈中，從硬體優勢延伸至軟體影響力，定義下一波 Agentic AI 的應用標準 。

昕力近年積極投入開源文化的推廣，不僅開放自研軟體產品原始碼，也參與亞洲開源盛會 COSCUP（開源人年會），並持續培養開源 AI 人才。法國在《2024 全球 AI 指數》（Global AI Index）中能高居第五，靠的不是 AI 晶片或伺服器等硬體資源，而是該國政府對開源 AI 企業的支持所取得的顯著成果，足見 AI 產業競爭力不只在於硬體，開源軟體也會是台灣在 AI 領域中搶佔一席之地的關鍵。

隨著 AI Agent 重塑企業營運模式，昕力 digiRunner 開源將推進更多元的 AI 應用開發，亦因應技術變革，從原本 API Gateway 轉變為統一控管 LLM 與 Agent 的「AI Gateway」，協助企業快速導入 AI，同時強化資安與成本治理。

作為台灣數位轉型領導廠商，昕力深信合作帶來改變，今年 3 月集結國內 12 家軟硬體夥伴組成 AISO 聯盟，目標是透過軟硬體垂直整合，協助企業從主權 AI 基建到軟體應用全面佈局，為 Agentic AI 應用奠定厚實基礎，並瞄準全球百工百業 AI 採購需求，攜手軟硬體夥伴組成 AI 台灣隊，出海拓展亞太與東南亞市場，向世界展現台灣引以為傲的科技研發量能。


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