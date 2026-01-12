鉅亨網新聞中心 2026-01-12 09:30

2025 年台灣經濟展現穩健成長動能，受惠於新興科技與 AI 產業供應鏈回流，帶動民間投資及消費動能續升。根據統計，台中市在商業類建築使照核發樓地板面積上表現最為突出，年增率高達 11 倍，居六都之冠。

在零售與服務業強勁復甦的帶領下，台中的商業光環已成為全台最具爆發力的行政區。儘管整體房市在政策調控下進入盤整期，但剛性需求與資產保值性高的個案仍是高資產族群的配置首選。

隨著大型購物商場在全台遍地開花，台中房市再次成為焦點。台中的十四期重劃區，近年已超越七期，成為台中高檔宅的主戰場，每季進場新案量破過百億，且多由豪宅品牌、知名建商領軍，具一定指標性，今年遠雄集團也加入戰局，首發案「遠雄丰尚」步行即可抵達漢神洲際，隨著商城開幕在即，該案出眾的規劃設計，也成時下置產新焦點。

台中漢神洲際開幕倒數 圖: 遠雄丰尚提供

台中豪宅新戰場 機能首選洲際旁

十四期重劃區面積廣達 403 公頃，在重劃完成的這 5 年間，是台中推案最集中的區域，一線品牌幾乎全部到齊，房價也出現疊加效應，據實價登錄統計，新案成交均價自 2021 至 2025 年，一路從每坪 43 萬攀升至 67 萬，至今十四期仍有超過 50 個建案在售，居各大重劃區之冠，堪稱百家爭鳴。

北部一線上市建商如遠雄、華固等紛紛看好區域未來 10 至 20 年的發展潛力，鎖定機能最優異的崇德路軸線積極卡位。而一個重劃區的發展可能需 10~20 年，唯有人流最豐，機能優異的崇德路軸線、洲際、漢神一帶，最受大眾青睞。

崇德路軸線商圈 圖: 遠雄丰尚提供

洲際廣場散步到 從容享受時尚生活

遠雄建設（5522-TW）推出全新力作的「遠雄丰尚」，坐擁漢神洲際購物廣場核心生活圈，步行僅約 300 米，過一個路口就到，離正在蓋的太子置地廣場亦不遠，享完善機能、時尚生活，展現精準的獵地眼光。該案不僅追求地段價值，更落實「永續 x 共享」品牌核心理念，打造區域罕見的 22 層宜居永續綠建築

遠雄房地產行銷經理唐平晃指出，遠雄十四期首案也下了重本，讓社區在開闊舒適、節能之餘，又能兼顧安全、尊榮及隱私。「遠雄丰尚」基地 1117 坪，臨路大幅度退縮 30 米，漫步在黃花風鈴木簇擁的人行步道，與「遠雄丰尚」千坪景觀遍植的四季喬木相呼應，內外綠意連綿成界，為回家之路鋪陳出自然風景畫的景觀伸展台。

一般建商多規劃為開放式空間，遠雄則不然，保留臨路兩排林蔭道，其餘設圍籬，設計為封閉式社區，回到家會先經過獨立警衛亭，再開進地下室，若是搭計程車，則可開進迎賓迴車道，直通大門免雨淋，從容優雅。

「遠雄丰尚」千坪景觀伸展舞台 圖: 遠雄丰尚提供

隱私尊榮兼顧 罕見宜居泳池宅

唐平晃表示，全案由王銘鴻永續建築師、袁宗南燈光節能巨擘、鄭唐皇時尚美學空間設計、承園豪宅景觀等多位大師操刀，除打造大量宜居露臺，透過戶戶 3.4 米挑高，雙面開窗採光的「多孔性設計」，這一系列的被動式建築設計，都讓建築可自然呼吸、享有充分光照，並兼顧節能效益。

在社區規劃上，遠雄展現其品牌精緻度，以精工筆觸勾勒建築細節，於二樓複層式露台築起一方時尚無邊際泳池，在居高臨下的視野中，享受不被干擾的靜謐時光。室內則透過 3.4 米挑高設計，將採光、通風與空間感極大化，實踐健康居住的高標理想；搭配宜居陽台的私人綠意，為生活隨時營造「空中自然」的放鬆感。

「遠雄丰尚」大面積退縮規劃保留了逾千坪四季景觀，更帶來了寬闊棟距，大幅提升住宅的生活品質與更高的隱私空間。

全案規劃 2 房 27 坪、3 房 34、35、38 坪，單層 6 併 3 梯，並以邊間 3 房為主力。同樣一塊地，遠雄在規劃上犧牲了不少利潤，只求為高資產族群量身訂做，因此在許多細節上會看到讓人驚喜的表現，這也符合遠雄打造未來趨勢住宅、永續設計的理念。

唐平晃強調，雖然前瞻性設計會使營建成本上揚，但對於長期的居住健康、節能及維護成本具有正面影響，這類「無可取代」的條件才是吸引高資產族群置產的關鍵。

在營建成本高漲與碳費徵收趨勢下，具備永續設計與地段優勢的產品，其抗跌性與保值性將更勝一籌。

【遠雄丰尚】

預約專線：0800-502-555