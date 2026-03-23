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盤中速報 - 恆生科技指數下跌-146.34點至4726.04點，跌幅3%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日09:35，恆生科技指數下跌146.34點（或3%），暫報4726.04點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.12%
  • 近 1 月：-6.51%
  • 近 3 月：-11.84%
  • 近 6 月：-22.14%
  • 今年以來：-11.67%

焦點個股


航空、航天及國防概念領跌-5.29%。其中 航天控股(00031-HK) 下跌 12.07% ; 中航科工(02357-HK) 下跌 2.47% ; 大陸航空科技控股(00232-HK) 下跌 1.33% 。

休閒及文娛設施概念領跌-4.64%。其中 弘毅文化集團(00419-HK) 下跌 11.11% ; 中國前沿科技集團(01661-HK) 下跌 10.08% ; 大象未來集團(02309-HK) 下跌 8.41% 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數航空、航天及國防休閒及文娛設施

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航天控股0.495-2.94%
中航科工3.500-1.69%
大陸航空科技控股0.143-3.38%
弘毅文化集團0.249-2.35%
中國前沿科技集團1.070-10.1%
大象未來集團1.950-0.51%

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