盤中速報 - 恆生科技指數下跌-146.34點至4726.04點，跌幅3%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日09:35，恆生科技指數下跌146.34點（或3%），暫報4726.04點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.12%
- 近 1 月：-6.51%
- 近 3 月：-11.84%
- 近 6 月：-22.14%
- 今年以來：-11.67%
焦點個股
航空、航天及國防概念領跌-5.29%。其中 航天控股(00031-HK) 下跌 12.07% ; 中航科工(02357-HK) 下跌 2.47% ; 大陸航空科技控股(00232-HK) 下跌 1.33% 。
休閒及文娛設施概念領跌-4.64%。其中 弘毅文化集團(00419-HK) 下跌 11.11% ; 中國前沿科技集團(01661-HK) 下跌 10.08% ; 大象未來集團(02309-HK) 下跌 8.41% 。
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